Військову курсантку запідозрили в зраді держави: що вона робила

Для зв’язку з агентами РФ дівчина використовувала месенджер на своєму мобільному телефоні.
У Львівській області за підозрою в державній зраді затримано курсантку військового навчального закладу.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, молода жінка, уродженка Харківщини, почала співпрацювати з представниками російських спецслужб. Вона передавала ворогові важливу інформацію про розташування українських військових об’єктів, позиції ЗСУ та наслідки обстрілів.
"Правоохоронці викрили її діяльність та запобігли потенційним ударам по українських військових позиціях", – йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у її помешканні правоохоронці вилучили мобільний телефон і ноутбук, на яких були зафіксовані докази протиправної діяльності. Вона була затримана за підозрою в державній зраді та заарештована без права на заставу.
Суд обрав для курсантки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, правоохоронці Львівщини викрили організовану злочинну групу з числа працівників банку, які привласнювали кошти клієнтів упродовж 2023-2024 років. Злочинці отримували доступ до рахунків громадян і переводили в готівку їхні кошти через термінали банку.
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