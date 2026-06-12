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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1401
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Військових з найбільшим досвідом на передовій звільнять до кінця року — Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував старт поступової демобілізації до кінця року для захисників, які найдовше перебувають на передовій.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Демобілізація

Демобілізація / © ТСН

Військових, які найдовше служать і провели найбільше часу на фронті, почнуть поступово звільняти до кінця року.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до українців 12 травня.

За словами президента, одним із ключових питань залишається справедливий підхід до військовослужбовців, які найдовше перебувають у лавах Сил оборони та брали участь у бойових діях.

«Для них до кінця року відбудеться поступове звільнення зі служби», — підсумував президент.

Раніше у Генштабі зробили заяву про звільнення військових. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов заявив про те, що звільнити військових зі служби зараз складно, адже цей процес повністю залежить від того, скільки людей мобілізують.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1401
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