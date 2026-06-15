Військовим готують нову систему відстрочок: хто отримає найбільше часу

Відстрочка від мобілізації / © ТСН

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В Україні для військових, які підписують нові контракти, передбачать систему відстрочки після завершення служби. Її тривалість залежатиме від типу контракту, часу перебування на бойових завданнях і попереднього досвіду служби.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік, передає кореспондент ТСН.ua.

За його словами, найбільшу відстрочку передбачають для тих, хто підписує бойові та піхотно-штурмові контракти. Саме ці контракти в Міноборони називають найбільш ризиковими, коротшими за тривалістю та такими, що передбачають найвище грошове забезпечення.

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Базова відстрочка після контракту становитиме шість місяців. Її отримуватимуть усі військовослужбовці незалежно від того, як саме проходила служба.

«Шість місяців — це базова відстрочка. Що б ти не робив, як би не складалась твоя служба, у будь-якому випадку гарантовано в будь-якому контракті буде базова ставка — це шість місяців відстрочки», — пояснив Банік.

Далі тривалість відстрочки залежатиме від того, скільки часу військовий провів безпосередньо на бойових завданнях. Для бойових контрактів діятиме формула: один місяць на бойових множиться на три місяці відстрочки.

Наприклад, якщо військовослужбовець підписав десятимісячний контракт як чинний військовий або чотирнадцятимісячний контракт як військовозобов’язаний і провів чотири місяці на бойових, він отримає додатково рік відстрочки. Разом із базовими шістьма місяцями це становитиме півтора року.

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Якщо людина провела на бойових шість місяців, цей період множиться на три, тобто дає півтора року відстрочки. Разом із базовими шістьма місяцями загальна відстрочка становитиме два роки.

Окремо враховуватимуть попередній досвід служби під час повномасштабної війни. Якщо військовослужбовець прийшов до війська раніше, він отримуватиме ще по шість місяців відстрочки за кожен рік участі у війні — за 2022, 2023, 2024 і 2025 роки.

Для тих, хто служив в армії ще до початку повномасштабного вторгнення, передбачать додатковий розрахунок: по одному місяцю відстрочки за кожен рік служби до 24 лютого 2022 року.

Для контрактів на 24 місяці діятиме інший принцип. У такому випадку також зберігається базова відстрочка у шість місяців, а решта часу рахуватиметься за формулою “день за день”.

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Міноборони готує масштабну реформу армії — що відомо

Раніше Міноборони представило народним депутатам проєкт масштабної реформи ЗСУ. Вона передбачає зміну підходу до військових контрактів, підвищення грошового забезпечення та окремі механізми звільнення для частини військовослужбовців.

Серед ключових пропозицій — збільшення виплат для військових на передовій до 400 тисяч гривень, запровадження дворічних контрактів із чітко визначеними строками служби, а також перегляд базового грошового забезпечення.

Зокрема, у межах реформи планують підвищити базову зарплату військовослужбовців із 20 тисяч до 30 тисяч гривень. Окремо передбачається збільшення виплат для командирів бригад, штабів, корпусів і головнокомандувача.

У Міноборони пояснюють, що нова система контрактів має зробити правила служби зрозумілішими, а умови для військових — більш прогнозованими.

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