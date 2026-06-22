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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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59
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Військовим із СЗЧ дали новий статус у "Армія+": що він означає

У застосунку «Армія+» з’явився новий статус для військовослужбовців, які повертаються після СЗЧ.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Телефон / © Associated Press

Для українських військових, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), у застосунку «Армія+» запровадили спеціальний статус.

Про це повідомляє «АрміяInform».

Що означає статус «У дорозі» в застосунку «Армія+»

Після того, як рапорт військовослужбовця отримує погодження, в його «Армія ID» автоматично з’являється позначка у вигляді білої стрічки зі статусом «У дорозі».

Цей статус підтверджує, що боєць добровільно прямує до визначеної військової частини, а його рапорт на повернення офіційно погодили.

Також встановили такі терміни на прибуття до місця служби:

  • Для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) — 5 діб.

  • Для військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ) — 48 годин після видання відповідного наказу.

  • У разі повернення через рекрутинговий центр — 5 діб (на підставі паперового припису).

Якщо вас зупинили під час шляху до частини, просто покажіть «білу стрічку» в «Армія ID» та свій погоджений рапорт у застосунку «Армія+». Також можна пред’явити паперовий припис.

Військова служба в Украні — останні новини

Нагадаємо, Міністерство оборони України визначило терміни, протягом яких військові, які перебувають у СЗЧ, зможуть поновитися за швидким алгоритмом.

До слова, Міноборони України запускає масштабну реформу армії із радикальними змінами: чіткі терміни контрактів, виплати штурмовикам до 460 тисяч грн, амністія СЗЧ та калькулятор бойових днів.

Раніше в Україні представили перші зміни в межах трансформації Сил оборони. Серед них — нові контракти, підвищення виплат для військових, автоматичні переведення та можливість повернення із СЗЧ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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