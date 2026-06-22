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Військовим із СЗЧ дали новий статус у "Армія+": що він означає
У застосунку «Армія+» з’явився новий статус для військовослужбовців, які повертаються після СЗЧ.
Для українських військових, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), у застосунку «Армія+» запровадили спеціальний статус.
Про це повідомляє «АрміяInform».
Що означає статус «У дорозі» в застосунку «Армія+»
Після того, як рапорт військовослужбовця отримує погодження, в його «Армія ID» автоматично з’являється позначка у вигляді білої стрічки зі статусом «У дорозі».
Цей статус підтверджує, що боєць добровільно прямує до визначеної військової частини, а його рапорт на повернення офіційно погодили.
Також встановили такі терміни на прибуття до місця служби:
Для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) — 5 діб.
Для військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ) — 48 годин після видання відповідного наказу.
У разі повернення через рекрутинговий центр — 5 діб (на підставі паперового припису).
Якщо вас зупинили під час шляху до частини, просто покажіть «білу стрічку» в «Армія ID» та свій погоджений рапорт у застосунку «Армія+». Також можна пред’явити паперовий припис.
Військова служба в Украні — останні новини
Нагадаємо, Міністерство оборони України визначило терміни, протягом яких військові, які перебувають у СЗЧ, зможуть поновитися за швидким алгоритмом.
До слова, Міноборони України запускає масштабну реформу армії із радикальними змінами: чіткі терміни контрактів, виплати штурмовикам до 460 тисяч грн, амністія СЗЧ та калькулятор бойових днів.
Раніше в Україні представили перші зміни в межах трансформації Сил оборони. Серед них — нові контракти, підвищення виплат для військових, автоматичні переведення та можливість повернення із СЗЧ.