Військовим із СЗЧ дали новий статус у "Армія+": що він означає

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Для українських військових, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), у застосунку «Армія+» запровадили спеціальний статус.

Про це повідомляє «АрміяInform».

Що означає статус «У дорозі» в застосунку «Армія+»

Після того, як рапорт військовослужбовця отримує погодження, в його «Армія ID» автоматично з’являється позначка у вигляді білої стрічки зі статусом «У дорозі».

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Цей статус підтверджує, що боєць добровільно прямує до визначеної військової частини, а його рапорт на повернення офіційно погодили.

Також встановили такі терміни на прибуття до місця служби:

Для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) — 5 діб.

Для військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ) — 48 годин після видання відповідного наказу.

У разі повернення через рекрутинговий центр — 5 діб (на підставі паперового припису).

Якщо вас зупинили під час шляху до частини, просто покажіть «білу стрічку» в «Армія ID» та свій погоджений рапорт у застосунку «Армія+». Також можна пред’явити паперовий припис.

Військова служба в Украні — останні новини

Нагадаємо, Міністерство оборони України визначило терміни, протягом яких військові, які перебувають у СЗЧ, зможуть поновитися за швидким алгоритмом.

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До слова, Міноборони України запускає масштабну реформу армії із радикальними змінами: чіткі терміни контрактів, виплати штурмовикам до 460 тисяч грн, амністія СЗЧ та калькулятор бойових днів.

Раніше в Україні представили перші зміни в межах трансформації Сил оборони. Серед них — нові контракти, підвищення виплат для військових, автоматичні переведення та можливість повернення із СЗЧ.

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