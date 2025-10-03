Військовим можуть підняти зарплати: нардеп сказав коли і на скільки

Зарплати військових / © ТСН.ua

Зарплати українським військовим 2026 року можуть підняти до 30-50 тис. грн. Ключовим джерелом фінансування військових видатків, включно із зарплатами, може стати допомога міжнародних партнерів, які раніше не покривали ці потреби.

Про це народний депутат Михайло Цимбалюк заявив у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

Звідки Україна братиме гроші на зарплати військовим

Політик пояснив, звідки держава збирається брати гроші на зарплати військовим.

«Є декілька джерел. Одне із них — це перерозподіл тих статей бюджету, які не використовуються або використовуються неефективно цього року, а так і є. Наступне — це облігації внутрішнього займу. І цей інструмент Національний банк і Мінфін використовують доволі ефективно. Третє — треба переглянути доходи і прибутки самих банків, тому що банки на цьому, на цих облігаціях заробляють надприбутки, а під час дії воєнного стану це як мінімум неморально», — розповів Цимбалюк.

Допомога міжнародних партнерів

Він зазначив, що Україна проводить активні перемовини з міжнародними партнерами, аби вони фінансували не лише соціальні чи гуманітарні проєкти, а й безпосередньо військові витрати.

«Активно ведеться розмова з нашими міжнародними позичальниками, щоб використати ті кошти, які партнери надають Україні як позики, допомоги, кредити, щоб саме їх можна було використати на ці потреби військові. Бо досі партнери не фінансували військові видатки — це було на плечах українського платника податків. Зараз йдеться про те, щоб вони зробили виняток і таким чином ми вийдемо з непростої ситуації. А друге — питання бюджету наступного року. Зараз активно також тривають фахові розмови», — розповів нардеп.

Зміни до держбюджету України

Він додав, що народні обранці до 1 жовтня завершили внесення змін до проєкту державного бюджету у двох напрямках.

«Перше — це де ми пропонуємо додатково додати, а це зокрема сектор безпеки і оборони і грошове забезпечення військового. Бо не може бути середня зарплата по державі 30 тисяч гривень, а військовий отримує 20», — висловився Цимбалюк.

На скільки можуть збільшити зарплати військовим

Депутат назвав суми, які у парламенті розглядають щодо підвищення забезпечення військових.

«Пропозиції є різні: від 30, 40, 50 тисяч і вище. Я думаю, реально це буде в межах 40 тисяч. Більш реальна цифра. І це також за допомогою міжнародних партнерів, бо є і доручення президента, і певні домовленості на рівні перемовин, що партнери зможуть допомагати у фінансуванні саме грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ і інших військових формувань. Це дуже позитивно і я думаю, що нам вдасться досягнути цього результату», — розповів політик.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що держбюджету недостатньо для необхідного забезпечення потреб військових, і питання додаткового фінансування зарплат воїнів вже обговорюється з європейськими партнерами.

Очільниця бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа пояснювала складність: міжнародні партнери не дозволяють використовувати надані кошти на закупівлю зброї та зарплати військовослужбовців, залишаючи ці витрати виключно на плечах України.