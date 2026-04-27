ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Військовим на передовій можуть підвищити зарплати: що відомо

В Україні можуть підійняти зарплати бійцям, які виконують бойові завдання у найнебезпечніших умовах.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Коментарі
Військові

Військові / © Getty Images

У Верховній Раді розглядають можливість збільшення грошового забезпечення для військових, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Йдеться насамперед про піхоту, штурмові та десантні підрозділи.

Про це розповів народний депутат і секретар профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Деталі про рішення

У парламенті триває обговорення ініціативи щодо підвищення виплат для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Відповідні пропозиції надійшли від Генерального штабу та Міністерства оборони України.

За словами Костенка, підвищення може торкнутися передусім бійців штурмових і десантних підрозділів, а також піхоти, яка перебуває безпосередньо на передовій. Ідеться про рядовий та сержантський склад, що безпосередньо бере участь у бойових діях.

«Так, дійсно, в цих пропозиціях, які я сказав, також пропонують підняти заробітну плату — це для штурмових підрозділів, для десантних підрозділів, для бойових посад, саме рядового, сержантського складу. Ну і для звичайних бригад, як кажуть у них, піхотних, але які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення бойового», — розповів він.

У Раді зазначають, що така ініціатива розглядається в межах ширшої реформи мобілізації. Додатковим фактором для її реалізації може стати фінансова підтримка від міжнародних партнерів, зокрема кошти, нещодавно розблоковані Європейським Союзом.

Водночас остаточні рішення щодо змін у грошовому забезпеченні військових поки не ухвалені.

Нагадаємо, стали відомі зарпали у ТЦК — вони залежать від категорії працівника, звання та регіону служби. Що ж до військових, то вони отримують виплати за загальними правилами ЗСУ. Рядовий склад має приблизно 20-26 тис. грн, сержанти — 20-30 тис. грн, а офіцери — від близько 23 до 48 тис. грн. Цивільні держслужбовці в тилу заробляють у середньому 21-25 тис. грн залежно від посади, тоді як технічний персонал — від близько 7,8 до 10 тис. грн, хоча окремі працівники можуть отримувати більше. У районах бойових дій зарплати можуть зростати приблизно вдвічі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie