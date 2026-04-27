Військовим на передовій можуть підвищити зарплати: що відомо

У Верховній Раді розглядають можливість збільшення грошового забезпечення для військових, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Йдеться насамперед про піхоту, штурмові та десантні підрозділи.

Про це розповів народний депутат і секретар профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Деталі про рішення

У парламенті триває обговорення ініціативи щодо підвищення виплат для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Відповідні пропозиції надійшли від Генерального штабу та Міністерства оборони України.

За словами Костенка, підвищення може торкнутися передусім бійців штурмових і десантних підрозділів, а також піхоти, яка перебуває безпосередньо на передовій. Ідеться про рядовий та сержантський склад, що безпосередньо бере участь у бойових діях.

«Так, дійсно, в цих пропозиціях, які я сказав, також пропонують підняти заробітну плату — це для штурмових підрозділів, для десантних підрозділів, для бойових посад, саме рядового, сержантського складу. Ну і для звичайних бригад, як кажуть у них, піхотних, але які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення бойового», — розповів він.

У Раді зазначають, що така ініціатива розглядається в межах ширшої реформи мобілізації. Додатковим фактором для її реалізації може стати фінансова підтримка від міжнародних партнерів, зокрема кошти, нещодавно розблоковані Європейським Союзом.

Водночас остаточні рішення щодо змін у грошовому забезпеченні військових поки не ухвалені.

Нагадаємо, стали відомі зарпали у ТЦК — вони залежать від категорії працівника, звання та регіону служби. Що ж до військових, то вони отримують виплати за загальними правилами ЗСУ. Рядовий склад має приблизно 20-26 тис. грн, сержанти — 20-30 тис. грн, а офіцери — від близько 23 до 48 тис. грн. Цивільні держслужбовці в тилу заробляють у середньому 21-25 тис. грн залежно від посади, тоді як технічний персонал — від близько 7,8 до 10 тис. грн, хоча окремі працівники можуть отримувати більше. У районах бойових дій зарплати можуть зростати приблизно вдвічі.

