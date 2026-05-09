Військовим перепишуть зарплати: за що заплатять 40 тисяч в день та на скільки піднімуть «базову»

Підвищення зарплат для військових

В Україні планують запровадити нову матрицю виплат та грошового забезпечення для військових. Зокрема, базова щомісячна виплата для рядового складу може становити від 30 тисяч гривень.

Про це, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, йдеться в анонсованих раніше президентом України Володимиром Зеленським та мінітром оборини Михайлом Федоровим проєктах нових контрактів, які почали розсилати військовим.

Також пропонується щорічна винагорода за укладання контракту у розмірі 27 тисяч гривень та додаткова щомісячна виплата за підписання контракту — 10 тисяч гривень.

Окремі виплати передбачені за виконання бойових завдань. Зокрема, за взяття противника в полон пропонують виплачувати 250 тисяч гривень, за знищення противника — 25 тисяч гривень.

Крім того, у проєкті контрактів йдеться про виплати за захоплення позицій — 40 тисяч гривень на день, за відновлення позицій — 20 тисяч гривень на день, а також 8,7 тисячі гривень за виконання завдань на лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, у проєктах нових контрактів для військових також пропонують встановити чіткі терміни служби за контрактом. Крім того, документ передбачає можливість отримати відстрочку від мобілізації після звільнення для тих, хто підпише контракт на два роки або більше.

