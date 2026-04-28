Військовим ТЦК треба дозволити стріляти на ураження — Дикий
Дикий озвучив ідею щодо покращення процесу мобілізації.
Військовий і громадський діяч Дмитро Дикий висловив думку щодо можливих методів посилення мобілізації в Україні. За його словами, у разі надання ТЦК зброї та дозволу застосовувати її у визначених ситуаціях, а також гарантій безкарності за такі дії, це могло б «швидко впорядкувати процес».
Про це Дикий сказав в інтерв’ю «Новинарні».
Його заява викликала суспільний резонанс, адже йдеться про радикальні підходи до питань призову та відповідальності за застосування сили.
«Якщо роздати ТЦК зброю та дозволити застосовувати її на ураження проти „ухилянтів“, а також дати гарантію, що за це їх не посадять у в’язницю, то в країні одразу настане лад і покращиться мобілізація», — сказав Дикий.
На його думку, буде один-два інциденти, вв яких нападників на ТЦК застрелять, і усе «як рукою зніме».
Нагадаємо, у Київській області під час затримання цивільного працівник ТЦК дістав зброю і наказував йому зупинитися. Інцидент стався під час перевірки документів та переслідування чоловіка. Подію підтвердила поліція. Військові ж кажуть, що застосування зброї можливе лише за наявності загрози життю, а відтак триває перевірка усіх обставин.
Як зазначав нардеп Олександр Федієнко пояснив, представники ТЦК не мають «вільного права» застосовувати зброю під час своєї роботи. Вогнепальна зброя може бути у військовослужбовців ТЦК, але її використання дозволене лише у випадках необхідної оборони, коли є реальна загроза життю або здоров’ю, зокрема — під час нападу чи спроби заволодіти зброєю. У звичайних робочих ситуаціях або під час конфліктів без загрози життю застосування зброї є незаконним.