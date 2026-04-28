Військовим ТЦК треба дозволити стріляти на ураження — Дикий

Військові ТЦК / © Цензор.нет

Реклама

Військовий і громадський діяч Дмитро Дикий висловив думку щодо можливих методів посилення мобілізації в Україні. За його словами, у разі надання ТЦК зброї та дозволу застосовувати її у визначених ситуаціях, а також гарантій безкарності за такі дії, це могло б «швидко впорядкувати процес».

Про це Дикий сказав в інтерв’ю «Новинарні».

Його заява викликала суспільний резонанс, адже йдеться про радикальні підходи до питань призову та відповідальності за застосування сили.

Реклама

«Якщо роздати ТЦК зброю та дозволити застосовувати її на ураження проти „ухилянтів“, а також дати гарантію, що за це їх не посадять у в’язницю, то в країні одразу настане лад і покращиться мобілізація», — сказав Дикий.

На його думку, буде один-два інциденти, вв яких нападників на ТЦК застрелять, і усе «як рукою зніме».

Нагадаємо, у Київській області під час затримання цивільного працівник ТЦК дістав зброю і наказував йому зупинитися. Інцидент стався під час перевірки документів та переслідування чоловіка. Подію підтвердила поліція. Військові ж кажуть, що застосування зброї можливе лише за наявності загрози життю, а відтак триває перевірка усіх обставин.

Як зазначав нардеп Олександр Федієнко пояснив, представники ТЦК не мають «вільного права» застосовувати зброю під час своєї роботи. Вогнепальна зброя може бути у військовослужбовців ТЦК, але її використання дозволене лише у випадках необхідної оборони, коли є реальна загроза життю або здоров’ю, зокрема — під час нападу чи спроби заволодіти зброєю. У звичайних робочих ситуаціях або під час конфліктів без загрози життю застосування зброї є незаконним.

Реклама

Новини партнерів