- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 2 хв
Військовим варто перевірити "Армія+": застосунок отримав важливе оновлення
Новий електронний документ уже має юридичну силу та поступово з’явиться у всіх користувачів.
В Україні в застосунку «Армія+» запустили офіційний електронний військово-обліковий документ для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.
Про це пише Міноборони.
Електронний військово-обліковий документ дозволяє швидко підтвердити статус військовослужбовця без необхідності пред’являти паперовий аналог.
Де можна використовувати військовий документ в Армія+
у військових частинах;
на контрольно-пропускних пунктах;
на блокпостах;
під час взаємодії з ТЦК та СП;
у Військовій службі правопорядку;
під час перевірок поліції;
у державних установах та організаціях.
У застосунку зазначають, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і традиційний паперовий документ. Це повинно спростити підтвердження військового статусу та зробити взаємодію військовослужбовців із державними органами швидшою і зручнішою.
Коли документ стане доступний усім
Наразі функція впроваджується поетапно. Документ з’являтиметься у користувачів «Армія+» поступово.
Згодом всі військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, які користуються застосунком, зможуть використовувати офіційний електронний військово-обліковий документ нарівні з паперовим.
Як перевірити військово-обліковий документ
Перевірити справжність електронного військово-облікового документа можна за допомогою QR-коду. Для цього необхідно відсканувати код через вбудований сканер, після чого на екрані відобразяться основні дані документа та підтвердження його чинності на момент перевірки.
QR-код залишається дійсним лише три хвилини, а потім автоматично оновлюється. Такий механізм покликаний мінімізувати ризик копіювання або повторного використання документа без участі військовослужбовця. Водночас і документ, і QR-код доступні лише за умови підключення до інтернету.
Нагадаємо, платформа «Армія+» розширила свій функціонал, додавши шість нових електронних рапортів для військовослужбовців. Нові сервіси покликані спростити оформлення документів і скоротити бюрократичні процедури. Вони охоплюють різні питання — від здобуття освіти та кадрових змін до оновлення службового статусу.