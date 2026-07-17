Військовим варто перевірити "Армія+": застосунок отримав важливе оновлення

Мобільний телефон / © pixabay.com

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В Україні в застосунку «Армія+» запустили офіційний електронний військово-обліковий документ для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Про це пише Міноборони.

Електронний військово-обліковий документ дозволяє швидко підтвердити статус військовослужбовця без необхідності пред’являти паперовий аналог.

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Де можна використовувати військовий документ в Армія+

у військових частинах;

на контрольно-пропускних пунктах;

на блокпостах;

під час взаємодії з ТЦК та СП;

у Військовій службі правопорядку;

під час перевірок поліції;

у державних установах та організаціях.

У застосунку зазначають, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і традиційний паперовий документ. Це повинно спростити підтвердження військового статусу та зробити взаємодію військовослужбовців із державними органами швидшою і зручнішою.

Коли документ стане доступний усім

Наразі функція впроваджується поетапно. Документ з’являтиметься у користувачів «Армія+» поступово.

Згодом всі військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, які користуються застосунком, зможуть використовувати офіційний електронний військово-обліковий документ нарівні з паперовим.

Як перевірити військово-обліковий документ

Перевірити справжність електронного військово-облікового документа можна за допомогою QR-коду. Для цього необхідно відсканувати код через вбудований сканер, після чого на екрані відобразяться основні дані документа та підтвердження його чинності на момент перевірки.

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QR-код залишається дійсним лише три хвилини, а потім автоматично оновлюється. Такий механізм покликаний мінімізувати ризик копіювання або повторного використання документа без участі військовослужбовця. Водночас і документ, і QR-код доступні лише за умови підключення до інтернету.

Нагадаємо, платформа «Армія+» розширила свій функціонал, додавши шість нових електронних рапортів для військовослужбовців. Нові сервіси покликані спростити оформлення документів і скоротити бюрократичні процедури. Вони охоплюють різні питання — від здобуття освіти та кадрових змін до оновлення службового статусу.

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