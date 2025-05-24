Щойно звільнений з полону військовий розмовляє з дочкою по телефону

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Вчора, 23 травня, з російського полону звільнили військовослужбовця Збройних сил України, 15-річну дочку якого нещодавно вдалося повернути із окупованих територій.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Захисник три роки перебував у полоні, а його донька залишилася на окупованих територіях.

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«Боротьба за повернення дитини була важка та тривала. До нас звернулась мати Захисника, яка в одну мить пережила розлуку з двома близькими людьми: з сином, який з 2022 року перебував у полоні, та з онукою, яку вона виховувала від народження», — йдеться в повідомленні.

На початку повномасштабного вторгнення мати дівчинки вивезла її в РФ, а потім повернулась з нею на окуповані території. Дитина весь цей час жила в нестерпних умовах. Бабуся залишалася без зв’язку з онучкою.

«Ми посприяли в оформленні опіки на бабусю. А вже у березні за посередництва Катару вона нарешті воззʼєдналася з онучкою. І вчора — черговий крок до зцілення цієї родини: батько, звільнений український оборонець, почув голос своєї доньки вперше за довгий час. І вже скоро зможе її нарешті обійняти. Це одна з безлічі історій родин, що розірвані війною. Але саме такі моменти додають сил вірити й боротися далі», — розповів омбудсмен.

© Дмитро Лубінець facebook

Нагадаємо, що вчора, 23 травня, між Україною і Росією розпочався обмін полоненими в межах домовленості «1000 на 1000», яку досягли під час переговорів у Стамбулі. На першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.

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Сьогодні провели другий етап обміну, в результаті якого додому повернули 307 українських захисників.