Військовий-дезертир у Харкові влаштував стрілянину біля багатоповерхівки
Поліцейські, які прибули на виклик, затримали зловмисника на місці та вилучили у нього зброю.
Увечері 24 травня в Індустріальному районі Харкова правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину поблизу житлового будинку.
Про це повідомили у поліції Харківської області.
Інцидент стався біля під’їзду багатоповерхівки на вулиці 92-ї Бригади.
За попередніми даними, затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння та здійснив кілька пострілів у повітря. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Поліцейські, які прибули на виклик, затримали зловмисника на місці та вилучили у нього зброю.
Під час перевірки особи було встановлено, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив свою військову частину (СЗЧ).
Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та обставини, за яких вона потрапила до затриманого. Справу готують до передачі за підслідністю.
