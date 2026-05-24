Укрaїнa
5
1 хв

Військовий-дезертир у Харкові влаштував стрілянину біля багатоповерхівки

Поліцейські, які прибули на виклик, затримали зловмисника на місці та вилучили у нього зброю.

Богдан Скаврон
Українська поліція

Українська поліція / © Shutterstock

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері 24 травня в Індустріальному районі Харкова правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину поблизу житлового будинку.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Інцидент стався біля під’їзду багатоповерхівки на вулиці 92-ї Бригади.

За попередніми даними, затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння та здійснив кілька пострілів у повітря. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Поліцейські, які прибули на виклик, затримали зловмисника на місці та вилучили у нього зброю.

Під час перевірки особи було встановлено, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив свою військову частину (СЗЧ).

Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та обставини, за яких вона потрапила до затриманого. Справу готують до передачі за підслідністю.

Нагадаємо, раніше у Львові невідомий чоловік влаштував переполох, здійснивши серію пострілів у повітря безпосередньо поруч із місцем, де гралися діти.

Кількість переглядів
5
