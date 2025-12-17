ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
335
2 хв

Військовий добровільно повернувся з СЗЧ, але отримав 5 років: що сталося

Верховний Суд пояснив, коли СЗЧ військовослужбовця може вважатися припиненим.

Руслана Сивак
Військовий (ілюстративне фото)

Військовий, який сам звернувся до спецпрокуратури з бажанням повернутися на службу, офіційно вважається таким, що припинив злочин. Такого висновку дійшов Верховний Суд, розглядаючи справу бійця, якого апеляційний суд раніше відправив до в’язниці на 5 років за самовільне залишення частини (СЗЧ).

Про це пише Судово-юридична газета.

Чому це важливо?

Як повідомляється у виданні, ключовий момент справи — дата закінчення злочину. У грудні 2022 року в Україні посилили відповідальність за СЗЧ, заборонивши судам давати «умовні» терміни (звільнення від покарання з випробуванням). Апеляційний суд вирішив, що оскільки про СЗЧ стало остаточно відомо лише у травні 2023-го, то закон про заборону «умовного» покарання є чинним.

Верховний Суд спростував цей підхід. З’ясувалося, що ще у серпні 2022 року — до посилення закону — військовослужбовець сам прийшов до прокуратури. Він чесно розповів про залишення частини та просив вирішити питання щодо його подальшої служби. Навіть Міноборони на своєму сайті радить військовим у таких ситуаціях звертатися саме до спеціалізованої прокуратури.

Які це має наслідки для справи?

Верховний Суд наголосив, що злочин припинився в момент звернення до прокуратури (серпень 2022-го), а не через рік. Оскільки злочин було припинено до грудневих змін у законі, суд мав право призначити випробувальний термін («умовно»), а не реальну тюрму. Вирок про п’ять років позбавлення волі скасовано. Справу відправили на перегляд до апеляційного суду, який тепер має врахувати факт добровільної появи бійця.

Зазначається, це рішення суду підтверджує: якщо військовий за власною ініціативою намагається виправити ситуацію через офіційні органи, це має юридичну силу і безпосередньо впливає на суворість майбутнього вироку.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко запропонував запровадити щоквартальні або піврічні премії для військових як прямий інструмент боротьби з самовільним залишенням частини (СЗЧ).

Також у Верховній Раді готуються розглянути законодавчі зміни щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Йдеться про запровадження обмежень, схожих на ті, що застосовуються до боржників зі сплати аліментів.

335
