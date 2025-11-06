Військовий експерт назвав наступну ціль армії РФ на Донеччині: де нависає загроза

Війна. / © Associated Press

Реклама

Російська окупаційна армія просувається у Донецькій області. Наступна їх ціль - загарбників Костянтинівка. Це місто росіяни можуть атакувати з трьох напрямків

Про це розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі “Еспресо”.

З його слів, Покровськ важливий не лише сам по собі. Важливо, каже Романенко, як розгортаються дії від цього міста в інші боки. Наприклад, один із них - це Дніпровська область.

Реклама

“Зараз там зайшов на територію, вклинився вже на окремих напрямах до 20 км. Здійснює так звану тактику "тисячі порізів". Якщо подивитися на мапу, то це вклинення на ряді напрямів населених пунктів, які частково захопив ворог, частково вдалося Силам оборони відбити", - сказав він.

Генерал зауважив, що на Дніпровщині відбувається просування та захоплення. За словами Романенка, у вересні із територій, які вдалося захопити окупантам, половина була саме у цій області.

“Вже в жовтні, ця частина складала 70%. Там умови виконання бойових завдань оборонних відрізняються від Донеччини, тут більше населених пунктів, промзон і таке інше, тобто тут більше можливостей і вже традиційно формувались всі наші оборонні зони і рубежі", - заявив військовий експерт.

Інший напрям - це Костянтинівка і це район Добропілля. Це, пояснює Романенко, північно-східна частина від Покровська.

Реклама

“Не тільки в бік Костянтинівки, ворог просувається і це наступна їх ціль. Найближчий час Костянтинівка буде атакуватися з трьох сторін, безпосередньо з боку Покровська, з Торецького напрямку і зі сходу - це південна частина Часового Яру. Є в планах ворожих просуватися далі по нашому рубежу Костянтинівка - Дружківка - Краматорськ - Слов'янськ", - підсумував генерал.

Нагадаємо, наразі у Покровську тривають зустрічні вуличні бої. Військовий експерт Михайло Жирохов наголошує, що місто залишається сірою зоною. Росіяни не змогли закріпитися, а лише намагаються утримати позиції.

Вчора, 5 листопада, український Генеральний штаб офіційно заперечив оточення підрозділів ЗСУ у Покровсько-Мирноградській агломерації. Частини, що обороняють місто, посилено. Окрім того, триває Добропільська операція, де за добу у захисників є просування від 100 до 700 метрів. Загалом за час операції станом на 5 листопада звільнено 188,9 км², а 249,9 км² зачищено від ДРГ противника.