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- Укрaїнa
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Військовий експерт сказав, з якою зброєю Україна має проблему
Найскладнішою проблемою для України є перехоплення російських балістичних ракет та дефіцит зенітних ракет до систем Patriot.
Україна відчуває труднощі зі збиттям великої кількості балістики, яку зокрема ворог спрямував під час попередньої масованої атаки.
Про це в етері 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський.
На його думку, ймовірніше, до 2027 року Україна не отримаємо зразки ракет, які б протидіяли балістиці, тому що ця зброя є високотехнологічною і складною у виробництві, так само як балістичні ракети.
«За рік Lockheed Martin випускає орієнтовно 700 ракет, а ми використовуємо в середньому по 2 ракети на одну повітряну ціль. Тобто, якщо ми говоримо про те, що противник буде з такою інтенсивністю завдавати ударів, як він це нині робить, а саме по 50 — 70 ракет, то виходить, що ми щомісяця витрачатимемо 100 — 140 протибалістичних. На скільки нам вистачить світового виробництва Patriot, якщо будуть передавати їх тільки нам? На 4 — 5 місяців і все», — сказав Грабський.
Нагадаємо, західні лідери ухвалили рішення про розширення військового виробництва в Україні. Сполучені Штати та європейські держави домовилися надати Києву спеціальні ліцензії для виготовлення сучасних систем протиповітряної оборони та ракет великої дальності.