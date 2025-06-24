Військовий хотів організувати канал втечі до Молдови для СЗЧівців: на чому "прогорів"

Вилучені кошти

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Військовий намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови СЗЧівців (самовільне залишення частини).

Про деталі незаконної схеми перетину кордону розповіли у ДБР.

У квітні 2025 року зловмисник вирішив утекти за кордон. Для цього він звернувся до прикордонника з пропозицією надати дані про графіки чергувань та допомогти перетнути кордон через Дністер на гумовому човні.

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За це військовий запропонував хабар у розмірі 2,5 тис. доларів США. У разі вдалої втечі він пообіцяв залучити інших «клієнтів» — військових у статусі СЗЧ.

Однак прикордонник «здав» військового правоохоронцям. Його затримали «на гарячому» під час передачі коштів. Зломисникові загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

Раніше офіцер «Азову» Арсен «Лемко» Дмитрик назвав одну з головних причин, чому бійці тікають у СЗЧ.