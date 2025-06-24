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Військовий хотів організувати канал втечі до Молдови для СЗЧівців: на чому "прогорів"
Військового затримали за організацію каналу втечі СЗЧівців за кордон до Молдови.
Військовий намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови СЗЧівців (самовільне залишення частини).
Про деталі незаконної схеми перетину кордону розповіли у ДБР.
У квітні 2025 року зловмисник вирішив утекти за кордон. Для цього він звернувся до прикордонника з пропозицією надати дані про графіки чергувань та допомогти перетнути кордон через Дністер на гумовому човні.
За це військовий запропонував хабар у розмірі 2,5 тис. доларів США. У разі вдалої втечі він пообіцяв залучити інших «клієнтів» — військових у статусі СЗЧ.
Однак прикордонник «здав» військового правоохоронцям. Його затримали «на гарячому» під час передачі коштів. Зломисникові загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.
Раніше офіцер «Азову» Арсен «Лемко» Дмитрик назвав одну з головних причин, чому бійці тікають у СЗЧ.