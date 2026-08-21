Михайло Драпатий та Джузеппе Каво Драгоне / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів першу розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Сторони обговорили фронтову ситуацію, пріоритетні потреби армії та підготовку до історичного візиту представників Альянсу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, цитуючи заяву Драпатого.

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Головком поінформував, що 21 серпня вперше поспілкувався з Драгоне.

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«Подякував за особисту позицію і послідовну підтримку України на рівні вищого військового керівництва Альянсу. Адмірал тричі був у нас, бачив ситуацію на місці, і це відчувається в розмові», — зазначив Драпатий.

Він поінформував адмірала про ситуацію на фронті та визначені українською стороною пріоритети, серед яких далекобійні удари, гнучка тактика дій піхоти та роботизація передової.

Окрему увагу під час розмови головком ЗСУ приділив протиповітряній обороні, назвавши захист українського неба своїм пріоритетом.

«У жовтні очікуємо Військовий комітет НАТО в Україні. Востаннє такий візит був вісім років тому», — повідомив він.

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За словами Драпатого, Україна не лише отримує допомогу від союзників, а й ділиться унікальним бойовим досвідом, якого наразі немає в інших країн і який сприяє зміцненню безпеки всього Альянсу.

«Дякую союзникам. Ми робимо спільну справу», — резюмував головком ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Драгоне повідомив, що під час розмови з Драпатим підтвердив незмінну підтримку України з боку Альянсу. Зауважимо, що після зміни українського військового керівництва у НАТО вже заявляли, що призначення Драпатого не вплине на військову співпрацю Альянсу з Україною.

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