Військовий назвав ціль росіян наступного року: яке місто під загрозою

Зруйнований будинок. / © Associated Press

Реклама

Вже 2026-го розпочнеться битва за Слов’янськ на Донеччині. Це невідворотно.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, старший лейтенант, експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник у коментарі “Радіо Свобода "Донбас Реалії".

"Це все невідворотні речі в наступному році. Буде битва за Слов'янськ, вже розпочинається битва за Краматорськ. Питання лише в тому, які уроки ми винесемо з війни 2025-го і як ми будемо воювати в 2026 році”, - наголосив військовий.

Реклама

З його слів, окупаційні війська продовжать наступ на Слов'янськ. У Москви є стратегічне і політичне бачення, що Донбас має бути захоплений. Битва за неокуповані міста росіянам не дасться просто. Втім, успіх України залежатиме від багатьох чинників., наголосив Микола Мельник.

"У Слов'янську можна воювати доволі довго, у Краматорську можна воювати доволі довго. Питання лише в тому, як ми будемо це реалізовувати, якими силами та засобами. Це комплекс заходів: і побудова фортифікаційних споруд, і гарна робота мобілізаційної машини, і належна робота військово-промислового комплексу, і робота над помилками наших батьків-командирів", - зауважив він.

Військовий розповів, що під час наступу на Сіверськ росіяни використовують стандартну тактику, яку застосовували під Покровськом. ЇЇ вони будуть застосовувати і боях і за будь-який інший населений пункт.

"Коли росіяни зрозуміли, що у Покровсько-Мирноградську агломерацію доволі складно зайти через висоти, вони почали брати наші логістичні шляхи під вогонь і зробили ситуацію, за якою фактично ми опинилися спочатку в логістичному оточенні, а потім у фактичному", - пояснив він.

Реклама

Нагадаємо, аналітики спрогнозували, коли РФ зможе повністю захопити Донеччину. За їхніми даними, темпи наступу окупаційних військ свідчать, що швидке захоплення всієї малоймовірне. Російські війська намагаються зосередитись на захопленні Покровська та Мирнограда, але просуваються вкрай повільно.