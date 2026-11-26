Суд виніс вирок військовому / © Ілюстративне фото, згенероване ШІ

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Військовий із захворюваннями хребта заявив командиру, що фізично не може виконати бойове завдання, але від його виконання не відмовляється. Через два тижні ВЛК визнала чоловіка обмежено придатним до військової служби. Однак медичні документи, попередні звернення по допомогу та показання побратимів не переконали суд: військовослужбовця, який виховує двох неповнолітніх дітей, засудили до п’яти років позбавлення волі за непокору.

Відповідну справу розглянув Заводський районний суд міста Запоріжжя, пише «Судово-юридична газета».

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Обставини справи

Чоловік проходив військову службу за мобілізацією на посаді старшого стрільця-оператора механізованого відділення.

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31 жовтня 2023 року під час шикування командир роти оголосив бойове розпорядження щодо заміни особового складу на позиціях у Запорізькій області та продовження ведення оборонного бою.

Троє військовослужбовців, серед яких був обвинувачений, заявили про неможливість виконати завдання через стан здоров’я.

У суді чоловік вини не визнав. Він пояснив, що до цього був залучений до охорони бойової техніки та неодноразово повідомляв командування про необхідність лікування.

За його словами, для виходу на бойові позиції необхідно було подолати пішки 5–8 кілометрів зі спорядженням вагою близько 40 кілограмів. Через проблеми з хребтом та оніміння кінцівок він не міг витримати такого фізичного навантаження.

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Військовий також стверджував, що процедуру фіксації невиконання бойового розпорядження підготували заздалегідь. Зокрема, ще до оголошення наказу він нібито побачив документ, у якому навпроти його прізвища вже стояла позначка «отказник».

За словами обвинуваченого, після огляду медик направив його на госпіталізацію, однак замість цього чоловіка відвезли до ДБР.

Захворювання хребта, інвалідність та висновок ВЛК

Під час судового розгляду було досліджено медичні документи, які підтверджували, що військовослужбовець мав проблеми зі здоров’ям ще до оголошення бойового розпорядження.

У травні 2023 року йому діагностували забиття грудного відділу хребта та больовий синдром, звільнивши від фізичних навантажень на десять днів. У серпні комп’ютерна томографія виявила ознаки остеохондрозу та грижу Шморля. У вересні чоловік знову звертався по медичну допомогу.

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Крім того, у матеріалах справи містилася довідка Пенсійного фонду від 2019 року про отримання чоловіком пенсії як особою з інвалідністю III групи.

15 листопада 2023 року, через два тижні після невиконання бойового розпорядження, ВЛК визнала військовослужбовця обмежено придатним. Зокрема, його визнали непридатним до служби в десантно-штурмових військах, плавскладі та морській піхоті, але придатним до служби у ТЦК та СП, установах, організаціях і навчальних закладах.

Що розповіли командир та побратими

Допитаний у суді командир підтвердив, що військовослужбовець раніше скаржився на стан здоров’я та направлявся на лікування. Він також зазначив, що до цього випадку чоловік ніколи не відмовлявся від виконання завдань, а протягом двох попередніх місяців не залучався до виконання бойових завдань на позиціях.

Водночас, за словами командира, під час оголошення наказу військовий зовні виглядав здоровим і не озвучив конкретних скарг.

Один із побратимів обвинуваченого розповів, що чоловік неодноразово просив надати йому можливість пройти лікування, однак командування не реагувало на його звернення.

За словами свідка, військовослужбовець був готовий виконувати бойові завдання після лікування. Він також стверджував, що після оголошення наказу медики лише записали скарги військових, не провівши повноцінного огляду.

Декілька свідків підтвердили, що під час оголошення бойового розпорядження проводилася відеозйомка. Один із них зауважив, що відповідний запис не був долучений до матеріалів справи.

Чому суд визнав військового винним

Суд встановив, що чоловік прямо не відмовлявся від виконання бойового розпорядження, а заявив про неможливість його виконання через стан здоров’я.

Однак суд звернув увагу на те, що військовослужбовець не мав видимих ознак травмування, не назвав командиру конкретних скарг, а лікар, який оглянув його того дня, не зробив висновку про неможливість виконання бойового завдання.

При цьому в медичній довідці від 31 жовтня 2023 року були зафіксовані скарги чоловіка на біль у спині, оніміння кінцівок, часті головні болі, дзвін у вухах та біль у суглобах.

Суд також зазначив, що напередодні оголошення бойового розпорядження військовослужбовець не звертався із заявами про незадовільний стан здоров’я та направлення на лікування.

На переконання суду, посилання чоловіка на неможливість виконати конкретне бойове завдання за станом здоров’я не було достатньо підтверджене доказами, а його поведінка свідчила про умисел на невиконання наказу.

Не переконали суд і надані захистом аудіозаписи розмов, які, на думку обвинуваченого, мали підтвердити спланованість його кримінального переслідування. Суд зазначив, що не мав можливості достовірно ідентифікувати голоси учасників цих розмов.

Що вирішив суд

При призначенні покарання суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, позитивно характеризувався за місцем роботи та військової служби, має двох неповнолітніх дітей. Згідно з матеріалами справи, діти проживають разом із батьком без матері.

Водночас обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання, суд не встановив. Підстав для призначення більш м’якого покарання або звільнення від його відбування з випробуванням також не вбачав.

У результаті розгляду справи № 332/7108/23 військовослужбовця визнали винним за ч. 4 ст. 402 КК України (непокора, вчинена в умовах воєнного стану) та призначили п’ять років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловікові залишили запобіжний захід у вигляді застави.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Раніше ми писали про те, як мобілізований відмовився виконати наказ командира та йти на бойову позицію: його суворо покарали.

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