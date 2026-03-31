Мобілізація жінок в Україні / © ТСН.ua

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо мобілізації жінок. Він передбачає процедуру виключення жінок з військового обліку у разі їх постановки на облік з порушенням чинного законодавства України.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Авторами документа стали народні депутати Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Дмитро Микиша.

Наразі законопроєкт передано на розгляд керівництва парламенту для подальшого включення до порядку денного та обговорення у профільних комітетах.

Мобілізація жінок в Україні — останні новини

У ЗСУ спростували чутки про примусову мобілізацію жінок, пояснивши, що такі припущення не мають під собою підстав. Нові білборди з гаслом «Захист України — це жіноча справа» є частиною інформаційної кампанії для залучення жінок до добровільної служби, а не сигналом про обов’язковий призов. Як зазначили військові, участь жінок у війську залишається добровільною, і жодних змін до законодавства щодо примусового призову не планується.

В Україні зафіксовано принаймні 7 випадків, коли жінок без підстав помилково внесли до реєстру військовозобов’язаних. Їх навіть оголосили у розшук ТЦК Попри те, що ці громадянки не підлягають обов’язковому військовому обліку, помилки в документах спричинили для них серйозні проблеми, зокрема юридичні обмеження та виклики з правоохоронцями. Владу закликають виправити такі помилки та запровадити механізм автоматичного виключення невиправдано внесених осіб із реєстрів.