Військовий облік школярів: які документи мають подавати учні та що вимагати заборонено

Міноборони пояснило, як працює е-ВОД у школах

В Україні триває цифровізація військового обліку, і вона вже безпосередньо стосується старшокласників.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Там пояснили, які документи мають подавати учні до навчальних закладів і чи законні вимоги адміністрацій шкіл.

Що таке е-ВОД і чи можуть його вимагати у школі

Йдеться про військово-обліковий документ (ВОД), який заклади освіти зобов’язані перевіряти. Згідно з чинним законодавством, школи ведуть персональний військовий облік призовників, тому вимога надати такий документ є обов’язковою, а не ініціативою конкретного закладу.

Водночас для більшості юнаків стандартною формою документа є саме електронний варіант — е-ВОД. Його можна сформувати через застосунок «Резерв+» або портал «Дія». Документ доступний у смартфоні або у вигляді роздруківки з QR-кодом.

Які права мають учні 2026 року

У Міноборони наголошують, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Вимагати від учнів інші форми документа школи не мають права.

Е-ВОД містить актуальні дані з державного реєстру призовників і дозволяє швидко перевірити інформацію через QR-код. Його можуть відсканувати уповноважені працівники закладу освіти або, за потреби, перевірити дані через територіальні центри комплектування.

Важливо, що документ має обмежений термін дії — один рік. Після цього його необхідно оновити.

На військовий облік беруть юнаків у рік досягнення 17 років — з січня по липень. Це можна зробити онлайн або особисто у ТЦК. Лише після внесення даних до реєстру формується е-ВОД.

Якщо учень ще не перебуває на обліку, відповідного документа у нього не буде. У такому випадку школа може лише нагадати про необхідність пройти процедуру у встановлені строки.

Тож для сучасних школярів електронний військово-обліковий документ є основною формою підтвердження обліку, а його пред’явлення — частиною обов’язкових процедур у навчальних закладах.