Військовий "Осман": активність ворога біля Покровська — як перед захопленням Авдіївки

Активність російських військ біля Покровська співставна з тією, яка була в окупантів на початку 2024 року, коли ворог захоплював Авдіївку.

Про це заявив український військовий батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

За його словами, Покровськ, як і будь-яке велике місто Донбасу — дуже пріоритетний для росіян напрямок. Туди ворог стягнув усі можливі сили.

«Те, що ми досі тримаємо цей напрямок у відносній стабільності — велика заслуга наших військ та командирів, які змогли налагодити між собою взаємодію. Зараз активність ворога співставна з тією, яка була після захоплення Авдіївки та Очеретиного», — зазначив «Осман».

Нагадаємо, у лютому 2024 року українським військам довелося відійти з Авдіївки. На початку березня український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українських військових відвели з Авдіївки в «чисте поле».

Раніше повідомлялося, що у Покровську точаться міські бої з групами російських військ у забудові.