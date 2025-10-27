ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Військовий "Осман": активність ворога біля Покровська — як перед захопленням Авдіївки

Військовий порівнює нинішню активність ворога біля Покровська з боями за Авдіївку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Загроза "Авдіївки-2.0"

Загроза "Авдіївки-2.0" / © Getty Images

Активність російських військ біля Покровська співставна з тією, яка була в окупантів на початку 2024 року, коли ворог захоплював Авдіївку.

Про це заявив український військовий батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

За його словами, Покровськ, як і будь-яке велике місто Донбасу — дуже пріоритетний для росіян напрямок. Туди ворог стягнув усі можливі сили.

«Те, що ми досі тримаємо цей напрямок у відносній стабільності — велика заслуга наших військ та командирів, які змогли налагодити між собою взаємодію. Зараз активність ворога співставна з тією, яка була після захоплення Авдіївки та Очеретиного», — зазначив «Осман».

За рік бойових дій Очеретине опинилося у тилу ворога / © Deepstatemap

За рік бойових дій Очеретине опинилося у тилу ворога / © Deepstatemap

Нагадаємо, у лютому 2024 року українським військам довелося відійти з Авдіївки. На початку березня український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українських військових відвели з Авдіївки в «чисте поле».

Раніше повідомлялося, що у Покровську точаться міські бої з групами російських військ у забудові.

