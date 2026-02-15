Військовий пішов у СЗЧ, викрав авто з полігону та стріляв у поліцейських – деталі інциденту (фото)

Затриманий

На Рівненщині затримали 49-річного чоловіка, який самовільно залишив військову частину, викрав автомобіль та відкрив стрілянину по поліцейських під час обшуку його помешкання.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За інформацією слідства, 30 січня до поліції звернувся 30-річний військовослужбовець із повідомленням, що невідомий викрав його автомобіль Fiat Doblo, який був припаркований на території полігону. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України, а оперативники почали пошуки транспортного засобу та зловмисника. Того ж дня поліцейські виявили викрадений автомобіль неподалік селища Клевань.

Як повідомляється, після проведення оперативних заходів працівники карного розшуку ВП № 2 (м. Костопіль) спільно з колегами з Головного управління встановили особу злочинця. Ним виявився 49-річний житель цього ж населеного пункту, мобілізований у січні 2026 року.

За інформацією правоохоронців, 14 лютого близько 06:40 слідчо-оперативна група за підтримки роти поліції особливого призначення прибула до будинку підозрюваного. Чоловік одразу відкрив вогонь із вікна в бік правоохоронців. Спецпризначенці оточили будинок і розпочали перемовини. Після черги пострілів зловмисник вийшов з піднятими руками і був затриманий. Ніхто не постраждав.

Під час обшуку поліцейські вилучили:

пістолет та автоматичну зброю,

три пневматичні гвинтівки,

штик-ніж,

29 холостих патронів,

7 гільз,

трубку для куріння та фольгу із нашаруванням психотропної речовини.

Фігуранту повідомлено про підозру та затримано у процесуальному порядку. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.

