Військовий пояснив причини «бусифікації» та як її побороти

Мобілізація в Україні

Бусифікація стала наслідком інституційної слабкості держави у сфері мобілізації, а за наявності ефективного централізованого механізму примусу потреби у силових методах на місцях не виникало б.

Про це у прямому етері Еспресо заявив військовослужбовець та журналіст Павло Казарін.

«У нас суспільство часто дорікає на бусифікацію. Я розумію, що бусифікація є насправді не тим, як у цивілізованому світі має виглядати процес залучення людей до війська. Втім, давайте відверто, бусифікація, як явище зʼявилось лише тому, що немає централізованого інструменту примусу для тих людей, які повинні долучатись до війська», — зазначив він.

Казарін пояснив, що проблема полягає у відсутності невідворотної відповідальності за ігнорування повісток.

«Якби ціна ігнорування повістки була настільки високою, що коли людина, отримуючи повістку, розуміла, іншого виходу немає і потрібно прийти до ТЦК, то тоді б не було потреби у низовому примусі. Цей низовий примус з боку військовослужбовців ТЦК є компенсацією відсутності централізованого державного примусу», — сказав він.

І додав: «Якби встановлювалася б така відповідальність, яка б мотивувала людей бути законослухняними, то бусифікації не було б як явища».

Військовослужбовець також зауважив, що зниження рівня добровільної мобілізації є типовим для будь-якої тривалої війни.

«На будь-якій великій війні завжди на початках стояли черги до військкоматів, а потім державі потрібно було шукати людей, яких вона переодягне у форму й відправить в окопи. В цьому ми не спростування загального правила, а лише підтвердження цього правила, тим більше, що наша війна триває вже 4 роки. Це доволі довгий термін для війни», — наголосив Казарін.

Він також висловив думку, що ситуацію не варто розцінювати як кризу довіри.

«В цьому сенсі, я не думаю, що це криза довіри. Я гадаю, що у порівнянні з Німеччиною, Францією, Італією набагато менше знайшлося б людей, які на початку вишикувались у черги до військкоматів, як це відбулось в кінці лютого та початку березня 2022 року. Структура нашого суспільства у цьому сенсі може нас не задовольняти, але якщо порівнювати з іншими країнами Європи, то вона може бити рекорди», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що в Одесі працівник ТЦК відкрив вогонь вслід цивільному, який намагався втекти від групи оповіщення.

Ми раніше інформували, що у Львові цивільний під час перевірки документів застосував проти працівників ТЦК та поліції перцевий балончик.