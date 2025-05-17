Суд / © pixabay.com

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Соборний районний суд Дніпра засудив до семи років ув’язнення військового, який привласнив майже 2,5 мільйони гривень та дезертирував.

Про це стало відомо з вироку суду.

У грудні 2024 року через технічну помилку військова частина перерахувала старшому солдату 2 441 739 грн замість 24 667 грн (реальна допомога на оздоровлення). Замість повідомити про помилку, військовий зняв 1,1 млн грн через мобільний додаток та залишив місце служби 7 січня 2025 року.

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За два місяці його затримали. На суді чоловік каявся та повернув 1,5 мільйона — решту він уже встиг витратити. Військовому призначили сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Це не перший випадок його дезертирства: у 2019 році він уже самовільно покидав службу, але тоді отримав умовний термін. Тепер — реальний строк.

Нагадаємо, в Україні вчителька отримала 10 років в’язниці.