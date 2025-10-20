Українців попередили про нову зброю РФ, яка сильніша за "Шахед": подробиці

ЗСУ / © Associated Press

Російська Федерація, країна-агресор, суттєво наростила виробництво своєї нової гібридної зброї — бомби-ракети «Гром-1» (Гром-Е1), що є поєднанням високоточної авіабомби та ракети типу Х-38. Цей крок посилює загрозу для глибокого українського тилу, оскільки дальність ураження модернізованих версій сягає 200 кілометрів.

Про це повідомив український військовий Станіслав Бунятов із позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер».

За даними військового, ворог наразі виготовляє дві основні модифікації «Гром-1»:

Базова версія з дальністю 100–120 кілометрів. Модифіковані зразки, здатні долати відстань до 200 кілометрів, хоча ці версії можуть мати дещо менший вибуховий заряд.

Руйнівний потенціал

Як зазначає військовий, головна небезпека «Гром-1» полягає у її потужності. Хоча ці снаряди можуть не мати ідеальної точності, їхня бойова частина становить приблизно 250–315 кг. Ця вага є критичною, оскільки вона у 3–5 разів перевищує бойове навантаження, яке може нести дрон-камікадзе «Шахед».

«Це кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів в глибокому тилу», — наголосив Бунятов.

Військовий також закликав українців зберігати пильність та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки терор і навмисне вбивство мирних людей залишаються «одним із основних способів ведення війни» для Росії.

Варто зазначити, що лише чотирма днями раніше, 16 жовтня, Бунятов повідомляв про випробування РФ на Миколаєві модернізованих керованих авіабомб (КАБів) із дальністю понад 150 км. Того ж дня Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що близько 12:00 було зафіксовано пуск авіаційного засобу ураження з літака Су-34 з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаєва.

Нагадаємо, росіяни 20 жовтня запустили КАБ на Полтавщину. Ця зброя вперше досягнула області.

Зранку 20 жовтня армія РФ вдарила безпілотником по приватному будинку у селищі Орілька Лозівського району. Постраждала сім’я.