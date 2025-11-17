- Дата публікації
Військовий попросив захисників та волонтерів зняти прапори з відомої Донецької стели: в чому причина
Станіслав Бунятов висловив серйозне занепокоєння щодо долі українських символів в умовах можливої окупації чи просування ворожих сил.
Військовослужбовець Збройних Сил України Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», публічно закликав волонтерів негайно зняти українські прапори з шевронами, які залишені на Донецькій стелі, та передати їх на зберігання в музей.
Про це «Осман» повідомив на своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер».
У своєму емоційному дописі Станіслав Бунятов висловив серйозне занепокоєння щодо долі українських символів в умовах можливої окупації чи просування ворожих сил.
Звернення «Османа» викликане побоюванням, що у разі захоплення території російські військові можуть вчинити акт наруги над державною та військовою символікою України, використовуючи її для пропагандистських фотографій.
«Шановні волонтери, дуже прошу: зніміть з Донецької стели наші прапори з шевронами і передайте їх у якийсь музей. Серце крається, коли думаю про те, як р**ня буде витирати об них ноги й фотографуватися з кожним окремо в будь-якому зручному для себе місці», — написав військовий.
Нагадаємо, волонтери «оновили» стелу на в’їзді до Донецької області, зафорбувавши написи та малюнки, які залишили бійці ЗСУ. Працівники видалили написи зі стели та зафарбували її. Думки підписників з приводу такого «оновлення» розділилися.