Укрaїнa
64
1 хв

Військовий попросив захисників та волонтерів зняти прапори з відомої Донецької стели: в чому причина

Станіслав Бунятов висловив серйозне занепокоєння щодо долі українських символів в умовах можливої окупації чи просування ворожих сил.

Світлана Несчетна
Донецька стела

Донецька стела / © із соцмереж

Військовослужбовець Збройних Сил України Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», публічно закликав волонтерів негайно зняти українські прапори з шевронами, які залишені на Донецькій стелі, та передати їх на зберігання в музей.

Про це «Осман» повідомив на своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер».

У своєму емоційному дописі Станіслав Бунятов висловив серйозне занепокоєння щодо долі українських символів в умовах можливої окупації чи просування ворожих сил.

Звернення «Османа» викликане побоюванням, що у разі захоплення території російські військові можуть вчинити акт наруги над державною та військовою символікою України, використовуючи її для пропагандистських фотографій.

«Шановні волонтери, дуже прошу: зніміть з Донецької стели наші прапори з шевронами і передайте їх у якийсь музей. Серце крається, коли думаю про те, як р**ня буде витирати об них ноги й фотографуватися з кожним окремо в будь-якому зручному для себе місці», — написав військовий.

Нагадаємо, волонтери «оновили» стелу на в’їзді до Донецької області, зафорбувавши написи та малюнки, які залишили бійці ЗСУ. Працівники видалили написи зі стели та зафарбували її. Думки підписників з приводу такого «оновлення» розділилися.

