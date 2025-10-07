ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
757
2 хв

Військовий посадовець відправив бійців крутити шаурму замість служби: фото, відео

Військові продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини та виконували будівельні та господарські роботи, водночас щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення.

Світлана Несчетна
Судитимуть військового посадовця, який відправив бійців крутити шаурму

Судитимуть військового посадовця, який відправив бійців крутити шаурму / © Державне бюро розслідувань

Військовий посадовець відправив військовослужбовців крутити шаурму та працювати на його родину замість служби.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину. Зокрема бійці продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини», — йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві. Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою «службою» — розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.

Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях.

Через це державі завдано збитків на понад 4 млн гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).

757
