Військовий посадовець відправив бійців крутити шаурму замість служби: фото, відео

Судитимуть військового посадовця, який відправив бійців крутити шаурму / © Державне бюро розслідувань

Військовий посадовець відправив військовослужбовців крутити шаурму та працювати на його родину замість служби.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину. Зокрема бійці продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини», — йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві. Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою «службою» — розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.

Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях.

Через це державі завдано збитків на понад 4 млн гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).

Нагадаємо, командир майже рік нараховував підлеглому «бойові» за ремонт будинку своєї доньки.