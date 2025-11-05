“Всі, хто там був — 200”: морпіх поділився подробицями атаки на Дніпропетровщині

ЗСУ (ілюстративне фото) / © Associated Press

Ракетно-дронова атака російської армії по одному із сіл на Дніпропетровщині, що сталася ввечері 1 листопада, призвела до трагічних наслідків серед військовослужбовців. Як підтвердили родичі, серед загиблих та поранених були морські піхотинці 35-ї бригади, які зібралися для урочистого нагородження. Військовослужбовець 35-ї бригади, який мав бути присутнім на церемонії, розповів про події того вечора на умовах анонімності.

Про це повідомляє Суспільне.

Нагородження, приурочене до річниці створення батальйону, мало відбутися з вогнищами та смолоскипами у двох локаціях.

«Тривога була вже давно… Швидше за все, нас хтось „злив“ зі своїх. Вони знали ці дві точки і вдарили через 15 хвилин після того, як уже мало початися нагородження», — розповів військовий.

Сам очевидець та його група перебували приблизно за 100 метрів від основної точки з факелами. Через 15 хвилин після прибуття по цій локації прилетів «Іскандер».

«Ми нічого, по суті, й не почули — був вибух, ми попадали. Одному хлопцю, який стояв біля нас, посікло ногу, іншому — плечі. Але нам просто пощастило, що ми чекали й не стояли там, де мало бути нагородження. Всі хто там був — 200. Скільки конкретно, я сказати не можу, але троє людей точно», — розповів очевидець.

Вночі їхні тіла загиблих не вдалося знайти. Військові теж мусили тікати з цього місця, адже і вони б загинули теж. Потім у це місце прилетіли ще «шахеди».

Атака також була завдана по другій локації біля магазину. Пізніше медики озвучували попередні дані: восьмеро загиблих, сорок поранених і шестеро зниклих безвісти серед військових. Один із важкопоранених військових, який просив побратимів викликати «швидку» в село, згодом сам помер у лікарні.

«Ми повернулися в село, бо наш побратим, який був біля магазина, не виходив на звʼязок… Ми хотіли забрати тіла, але поліція сказала, що все треба робити через морг. У морзі на упізнанні ми нашого побратима не знайшли. Шукали його серед поранених у лікарні, поки він сам не віддзвонився. Його поранило», — розповів військовий.

За його словами, він погодився говорити з журналістами, щоб оприлюднити ситуацію, оскільки вважає, що родичі загиблих не отримують правдивої інформації.

«Я просто ставлю на місце дружини своїх побратимів… У них рідні взагалі нічого не знають. Їм нічого не кажуть. Бо це просто недбалість командування. Бо тривога вже була. І треба було, щоб у районі десяти кілометрів усі звідти поїхали. Щоб там просто нікого не лишалось», — резюмував очевидець.

Нагадаємо, російські війська 1 листопада завдали удару по українських військових у глибокому тилу, коли ті вишикувалися на плацу для нагородження. Через цю атаку загинув 43-річний військовий Володимир Святненко з позивним «Знахар» — брат журналіста ТСН Дмитра Святненка.

Згодом У 30-му корпусі морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердили інформацію, що російські війська 1 листопада завдали ракетно-дронового удару по населеному пункту в Самарівському районі Дніпропетровської області. Удар припав на центр селища, де не було розташовано жодних військових плаців чи об’єктів.

Також член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що шикування військових під час дії режиму воєнного стану, які призводять до загибелі людей внаслідок ударів РФ, суперечить наказам вищого військового командування. Відповідальні мають бути покарані.