Військовий “Скелі” розстріляв авто іноземних журналістів: деталі інциденту

Наслідки пострілів по авто журналістів / © Азад Сафаров

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Головний продюсер Sky News в Україні, український документаліст Азад Сафаров заявив, що навесні 2025 року під час роботи британських телевізійників на Донеччині військовий із 425-го окремого штурмового полку «Скеля» відкрив вогонь по автомобілю з водійкою медіагрупи.

Про це Сафаров повідомив у Facebook на тлі суспільного резонансу навколо підрозділу.

«Вперше говорю про те, що сталось більше року тому. Раніше мовчав з різних причин», — написав журналіст.

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За його словами, інцидент стався у березні 2025 року поблизу Добропілля під час звичайної зйомки для британського телеканалу Sky News.

Сафаров розповів, що група прибула на позиції двома автомобілями. Один із них разом із водійкою та пресофіцером залишили біля командно-спостережного пункту полку.

«Домовились з пресофіцером, що машину заховають, а водійці дозволять посидіти в штабі, в укритті», — зазначив він.

Однак, за словами продюсера, водійку до укриття не запросили та наказали залишатися в автомобілі, тоді як пресофіцер сам спустився у безпечне місце.

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По машині випустили 12 куль

Близько 23:30, стверджує Сафаров, до автомобіля підійшов невідомий військовий і відкрив вогонь практично впритул із боку водійського сидіння.

«На щастя, машина іноземців броньована. Водійку не поранило», — написав він.

Після стрілянини, за словами журналіста, інший військовий почав збирати гільзи та вимагав негайно залишити місце.

«Сказав водійці, щоб вона „умативала, бо зараз інші машини перестріляють“», — зазначив Сафаров.

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Зрештою жінка самостійно дісталася до іншого підрозділу, зв’язалася з колегами через Starlink, після чого вся група покинула район зйомок.

© Азад Сафаров

«12 отворів від куль ми нарахували на машині. Дванадцять. Нам дуже пощастило, що машина броньована», — наголосив продюсер Sky News.

Жодної реакції після звернень

Сафаров прямо заявив, що подія сталася під час роботи саме з 425-м полком «Скеля».

«Так, це була зйомка з 425 полком „Скеля“. Та сама „Скеля“. З нами за всі ці роки ніколи такого не траплялось», — написав він.

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За словами журналіста, після інциденту командир підрозділу пообіцяв провести розслідування, однак за понад рік жодних результатів так і не було.

«Командир полку, підполковник, пообіцяв розібратись. Але досі жодної відповіді», — зазначив Сафаров.

Він також повідомив, що звернення до пресцентру оперативного напрямку та Генерального штабу ЗСУ залишилися без реакції.

За словами Сафарова, британський мовник свідомо відмовився від публічного скандалу через підтримку України під час війни.

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«Sky News міг би підняти скандал на міжнародному рівні, але не став цього робити, бо вболівають за нашу країну», — наголосив він.

Втім, нині журналіст вирішив оприлюднити подробиці події.

«Зараз, читаючи про „Скелю“, я розумію, що тут нема сенсу мовчати. Це жах», — підсумував Сафаров.

Скандал довкола «Скелі» — що відомо

Нагадаємо, Офіс військового омбудсмана України разом із Військовою службою правопорядку у червні 2025 року ідентифікував групу інструкторів, які організовували знущання у 425-му ОШП «Скеля». Попри надані свідчення бійців та перевірку на поліграфі, розслідування правоохоронців досі не має результатів.

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Окрім того, видання «Бабель» опублікувало розслідування про 425-й окремий штурмовий полк «Скеля». За даними журналістів, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців полку сталося щонайменше 26 небойових смертей.

Напередодні, 24 червня, стало відомо, що Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини розпочинає перевірку інформації щодо можливих серйозних порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

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