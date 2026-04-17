Водій збив військового ТЦК під час перевірки: відео

ДТП з військовим ТЦК / © скриншот з відео

У місті Кропивницькому під час заходів оповіщення, які проводили військовослужбовці місцевого ТЦК, один з водіїв намагався втекти від перевірки документів. Зловмисник збив військового, який опинився на капоті автомобіля, і так поїхав вулицею.

Про інцидент, який стався у п’ятницю, 17 квітня, повідомили в Кіровоградському обласному ТЦК та СП.

«Під час руху транспортного засобу було травмовано військовослужбовця, який входив до складу групи оповіщення», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК додали, що постраждалому оперативно надали необхідну медичну допомогу, загрози його життю немає, стан — задовільний.

Правоохоронці затримали водія. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

У соцмережах з’явилося відео моменту, коли водій-утікач їхав вулицею з військовим на капоті автомобіля.

У Кіровоградському обласному ТЦК та СП наголосили на неприпустимості дій, які створюють загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців.

