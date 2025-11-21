Військовий ТЦК отримав перелом ноги після сутички з двома жінками: як це сталося

Військові ТЦК / © Цензор.нет

У Полтаві під час виконання групою оповіщення службових завдань невідомі жінки намагалися перешкодити військовим, унаслідок чого серйозних травм зазнав сержант Збройних сил України.

Про це у п’ятницю, 21 листопада, повідомив Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Що кажуть у ТЦК

Там розповіли, що у Полтаві під час виконання групою оповіщення службових завдань невідомі жінки спочатку намагалися перешкоджати їм виконувати службові обов’язки. Потім одна з них штовхнула сержанта Збройних сил України під автомобіль так, що той переїхав йому ногу.

У ТЦК зазначили, що на місце події викликали наряд патрульної поліції та медиків.

Що кажуть у поліції

Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв повідомив у коментарі «Суспільному», що за цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Нагадаємо, раніше на Львівщині підприємець на Audi Q7 заблокував авто ТЦК та напав на військового з металевою трубою. Потерпілий отримав відкриту рану голови.