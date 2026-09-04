Військовий ТЦК зламав руку чоловіку, який не підлягав мобілізації: що встановило ДБР

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Чернігівській області військовослужбовцю РТЦК та СП повідомили про підозру після того, як він під час заходів з оповіщення незаконно застосував фізичну силу до громадянина, який не підлягав мобілізації, та зламав йому руку.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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За матеріалами слідства, інцидент стався 18 червня 2026 року у Прилуках. Військовослужбовці ТЦК спільно з працівником поліції проводили заходи з оповіщення громадян та перевіряли документи.

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Правоохоронець встановив, що зупинений чоловік не перебуває у розшуку, не порушує правил військового обліку та не підлягає мобілізації. За даними ДБР, про це він одразу повідомив військовослужбовців ТЦК.

Попри це, сержант, як стверджують слідчі, вирішив силоміць помістити чоловіка до службового автомобіля. Разом з іншим військовослужбовцем вони заламали громадянину руки за спину та почали вести його до автомобіля, намагаючись проти його волі посадити до салону.

Унаслідок застосування фізичної сили чоловік отримав закритий уламковий перелом плечової кістки зі зміщенням уламків та ушкодженням променевого нерва. Судово-медична експертиза визначила ці травми як тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, оскільки вони спричинили тривалий розлад здоров’я.

«Окрім заподіяної шкоди потерпілому, такі дії, за оцінкою слідства, завдають шкоди авторитету Збройних Сил України, формують негативне ставлення суспільства до діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й підривають довіру до державних інституцій в умовах воєнного стану», — зазначили у ДБР.

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© Державне бюро розслідувань

Сержанту повідомили про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому інкримінують ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, в одному з київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виявили можливе порушення прав чоловіка, який має п’ятьох неповнолітніх дітей і право на відстрочку від мобілізації.

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