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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Військовий у СЗЧ розстріляв спецпризначенців: перші деталі

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Військовий у СЗЧ розстріляв спецпризначенців: перші деталі

© Національна поліція Дніпропетровської області

У Дніпропетровській області під час проведення обшуку підозрюваний, який перебував у СЗЧ, відкрив прицільний вогонь по поліцейських. У результаті двоє бійців КОРД отримали поранення, а сам нападник вчинив самогубство.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Вранці 16 липня поліцейські спецпризначенці проводили санкціонований обшук у помешканні чоловіка, який від вересня 2024 року мав статус особи, що перебуває в СЗЧ. Під час обшуку цей чоловік він відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях. Після цього фігурант наклав на себе руки.

Слідчі дії проводилися в межах кримінального провадження, відкритого за двома статтями — за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон). Обшук здійснювали слідчі обласної поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

У результаті збройного опору поранення дістали двоє бійців КОРД. Після цього чоловік, який перебував у будинку, скоїв самогубство, вистріливши собі в голову. Поранених поліцейських госпіталізували. Вони отримують необхідну медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

На місці події наразі працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці вилучили зброю, а також продовжують документувати всі обставини інциденту.

Новина доповнюється
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Дата публікації
Кількість переглядів
36
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