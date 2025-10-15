ТСН у соціальних мережах

Військовий Валерій Маркус зіграв весілля і вперше показав свою дружину

Військовий офіційно позбувся статусу холостяка.

Валерія Сулима
Валерій Маркус

Валерій Маркус / © instagram.com/valerii_markus

Колишній головний сержант 47-ї ОМБр Валерій Маркус зіграв весілля та вперше показав свою дружину.

Шлюб військовий уклав ще три роки тому, однак весілля не влаштовував. Проте Маркус вирішив виправити цю ситуацію, тож повів кохану під вінець. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Валерій Маркус опублікував фото, на якому зображений у костюмі, а поруч із ним рудоволоса наречена в білій стриманій сукні та з довгим вельоном. Пара позувала перед об'єктивом фотокамери зі спини та дивилася на картину Тараса Шевченка “Катерина”.

Валерій Маркус із дружиною / © instagram.com/valerii_markus

Валерій Маркус із дружиною / © instagram.com/valerii_markus

“Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалося”, — підписав світлину військовий.

Зазначимо, Валерій Маркус повідомив, що одружився, ще в лютому 2023 року. Вочевидь, він просто уклав шлюб із коханою, а весілля не святкував. Хто його дружина — залишається невідомим. Військовий ретельно приховує її та навіть не показує обличчя.

Нагадаємо, подейкують, що ведуча Леся Нікітюк уже заміжня. Нещодавно знаменитість підігріла чутки про своє весілля з військовим Дмитром Бабчуком.

