Військовий: втрата Слов'янська-Краматорська відкриє ворогу шлях на Харківщину

Речник пояснив, як втрата Слов'янська та Краматорська перетворить схід на відкритий військовий коридор у бік Харківщини

Втрата Слов’янська та Краматорська відкриє ворогу шлях через відкриту місцевість у напрямку Харківщини.

Про це заявив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець, передає «Київ 24».

«Ну, якщо дивитись правді у вічі і подивитись, що знаходиться за тим же Слов’янськом, траса Слов’янськ-Ізюм в напрямку Харківщини, чи то за тим же Краматорськом, можна побачити, що там багато, велика кількість відкритої місцевості, немає промисловості, в якій можна облаштовувати командні пункти, різного роду точки управління для Збройних сил. І це, скажімо, ні до чого гарного не призведе. Це факт», — сказав Запорожець.

Тому він закликав посилити лінію оборони у Слов’янську, Дружківці та інших населених пунктах підконтрольної Україні Донеччини.

Раніше генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що Україні необхідно протриматися — від шести до восьми місяців, аби закінчилася війна.