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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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847
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Військовий взяв у заручники водія: погрожуючи зброєю, змусив їхати до Києва

У Сумській області військовий з автоматом взяв у заручники водія авто та змусив відвезти себе до Києва.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Затриманий військовий

Затриманий військовий / © Поліція Сумської області

На Сумщині військовослужбовець, погрожуючи зброєю, взяв в заручники чоловіка і змусив потерпілого на власному авто відвезти себе до Києва.

Про це передає поліція Сумської області.

Сьогодні ввечері, 23 квітня, до поліції надійшло повідомленням, що озброєний чоловік взяв у заручники мешканця Сумського району. Погрожуючи автоматом, він змусив потерпілого на власному авто їхати до Києва. Для «переконливості» нападник зробив кілька пострілів у бік водія.

Менш ніж за годину правоохоронці затримали автомобіль на трасі «Суми-Київ» разом із зловмисником та заручником. Нападником виявився 47-річний військовослужбовець, мешканець Київщини. Потерпілий не постраждав.

Наразі із затриманим працюють поліцейські для встановлення мотивів та обставин злочину. Тривають першочергові слідчі дії.

Раніше ми писали, що військовий з Одещини продавав автомат, який привіз з фронту.

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