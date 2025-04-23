Військовий взяв у заручники водія: погрожуючи зброєю, змусив їхати до Києва

Затриманий військовий / © Поліція Сумської області

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На Сумщині військовослужбовець, погрожуючи зброєю, взяв в заручники чоловіка і змусив потерпілого на власному авто відвезти себе до Києва.

Про це передає поліція Сумської області.

Сьогодні ввечері, 23 квітня, до поліції надійшло повідомленням, що озброєний чоловік взяв у заручники мешканця Сумського району. Погрожуючи автоматом, він змусив потерпілого на власному авто їхати до Києва. Для «переконливості» нападник зробив кілька пострілів у бік водія.

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Менш ніж за годину правоохоронці затримали автомобіль на трасі «Суми-Київ» разом із зловмисником та заручником. Нападником виявився 47-річний військовослужбовець, мешканець Київщини. Потерпілий не постраждав.

Наразі із затриманим працюють поліцейські для встановлення мотивів та обставин злочину. Тривають першочергові слідчі дії.

Раніше ми писали, що військовий з Одещини продавав автомат, який привіз з фронту.