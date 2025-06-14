Військовий заявив про побиття у 57-й ОМБр і опублікував моторошне відео: що кажуть у бригаді

Скандал у 57 бригаді / © Суспільне

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Військовий Руслан, стверджує, що у 57 окремій мотопіхотній бригаді, де він служив, командири б’ють і катують своїх підлеглих, а таком відмовляють їм лікуванні.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільне Кропивницький».

Руслан попросив журналістів не називати його прізвища «з міркувань безпеки». Він надав відео, на якому видно чоловіка з оголеною спиною, який повзе на колінах. За кадром чути голоси двох інших чоловіків, один із яких каже побитому повертатися, а інший відповідає: «Та ні, хай повзе — до воріт і назад».

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© Суспільне

Історія бійця

Руслан розповідає, що був мобілізований і підписав контракт до 57-ої бригади. Його відправили у Харківську область на Вовчанський напрямок. Спочатку все було нормально, але потім, стверджує чоловік, командування почало відмовляти у дозволах на лікування і не виплачувало «бойові».

«Вони (командири — Ред.) почали застосовувати фізичну силу: бити військових, катати в багажниках», — розповідає боєць.

Він стверджує, що у командирів були визначені військовослужбовці, які займалися тим, що лупцювали інших бійців, які «провинилися».

У січні 2025 року Руслан пішов у СЗЧ — вдруге з початку служби. Нині чоловік переховується.

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Відмовили у лікуванні

«Перший раз в мене було СЗЧ в жовтні 2024 року. Я поїхав на лікування, в мене була операція на нозі. Лікувався за власні гроші. Після, в мене виявили кисту в районі голови. Я про це повідомив командиру, у лікуванні мені відмовляли. Коли я говорив, що в постійно болить голова, мені погано, що потрібно зробити МРТ мене направили у медичну роту за направленням до лікаря. Медрота відмовила, посміялися, не дали ніякого направлення», — стверджує боєць.

Руслан зазначає, що коли його стан здоров’я погіршився, медики відвезли його у місто Чугуїв Харківської області.

«Почав обходити лікарів, мене ганяли різними лікарнями Харкова. В одній з лікарень оперуючий лор-хірург сказав — потрібна операція, потрібно видаляти, через це головні болі. Але все тільки через командира. Посміявся і сказав: „Ти ж розумієш, командир не дасть добро“. Командування там вирішує все, тобто, як скаже, так все і буде. Вони і в лікарні телефонують, щоб лікарі не надавали лікування», — сказав він.

Після лікарні Руслан без дозволупоїхав додому. Через місяць «замполіт» з частини почав телефонувати дружині. Боєць повернувся, але каже, що пробув у військовій частині лише добу.

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Погрози і катування

«Побачив, як далі б’ють хлопців, вони побиті, є відеозаписи. В нас був випадок, коли хлопцю з військової поліції машину спалили, бо він хлопців постійно б’є. Тому наступного дня, як тільки стемніло я розвернувся і пішов. Тому що мені почали надходити погрози, бо я в СЗЧ був. Вирішили мене провчити, один пійшов і сказав: „Я тебе заріжу“. Багато хто з хлопців говорили, що „замполіт“ до мене підсилає, щоб мене провчили за СЗЧ», — стверджує Руслан.

Військовий стверджує, що не проти продовжити службу, але уже в іншій частині.

«А те, що зараз там робиться — у хлопців телефони почали відбирати, коли дізнались, що до мене потрапило відео, щоб вони не підтримували зі мною зв’язок. Я хочу повернутися, в частину з нормальними умовами і відношенням. Але мені погрожують порушенням контракту, одразу просили, щоб я ніде відео не виставляв», — стверджує він.

Що кажуть у бригаді

Командування 57-ї бригади заперечує інформацію про побиття чи катування військовослужбовців. Про це журналістам розповів заступник командира спецбатальйону «Шквал» з позивним «Палич».

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«Палич» зазначає, що батальйон, в якому служив Руслан, складається з людей, які раніше засуджені і відбували покарання в місцях позбавлення волі». За словами офіцера, Руслан жодного разу не виходив на бойове завдання.

«Руслан неодноразово засуджений, переважно за шахрайство. Нині маємо інформацію, що він перебуває за кордоном. Тобто, нелегально перетнув кордон України», — стверджує заступник командира.

Щодо скандального відео, де людина повзе по землі, «Палич» запевняє, що не впізнає, ні того, хто на ролику, ні тих, хто говорить за кадром.

«Я зі спини я не можу впізнати. Там форма не військовослужбовців, не піксель і не мультикам… З приводу фото, де побита спина, я не можу впізнати військовослужбовця. Спілкуючись з хлопцями, які проходять службу, мені повідомили, що можливо, така ситуація була, але хто це був і вчинив — не знаю», — каже заступник командира.

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© Суспільне

За словами офіцера, його та військових підрозділу викликали на допит, проте «питання були вичерпані» і «питань до керівництва батальйону немає».

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року довколо 211-ї бригади ЗСУ спалахнув гучний скандал. Журналісти заявили про численні факти знущань з військовослужбовців, зловживання командуванням, поборів і катування.