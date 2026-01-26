Військовий "зливав" Росії дані про ППО поблизу аеродромів: деталі про роботу на ворога

Затримання військового, який «зливав» ворогу локації ППО біля українських аеродромів / © СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила 21-річного військовослужбовця ППО, який передавав росіянам секретні дані про українські аеродроми. Чоловік фотографував монітори із таємним програмним забезпеченням безпосередньо під час бойового чергування.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Військова контррозвідка за координації з головнокомандувачем ЗСУ викрила та затримала в Миколаївській області чергового інформатора російських спецслужб. Ним виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, якого ворог залучив до співпраці.

Як саме український військовий допомагав росіянам?

Під час розслідування встановлено, що зловмисник передавав РФ відомості про роботу системи ППО в районі оперативних аеродромів українських сил. Зокрема, під час повітряних тривог він, перебуваючи на бойовому чергуванні, знімав на камеру свого телефону монітор із секретним програмним забезпеченням.

Крім цього, військовий інформував противника про напрямки вильотів авіації ЗСУ та розташування бойових позицій українських підрозділів ППО.

Отримані розвіддані окупанти планували використати для завдання ударів по аеродромах Сил оборони, намагаючись обійти радіолокаційні станції та мобільні вогневі групи.

Однак співробітники СБУ вчасно відреагували та затримали інформатора одразу після його першого контакту з представниками країни-агресорки. Паралельно було вжито комплекс заходів для забезпечення безпеки позицій українських військ.

Слідство також з’ясувало, що чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб після публікації прокремлівських коментарів у Telegram-каналах.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон, який містив докази співпраці з Росією.

Яке покарання загрожує військовому?

Слідчі СБУ повідомили військовому про підозру за двома статтями:

несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану;

несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації.

Фігурантові загрожує до 12 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала в Одесі двох агентів ГРУ Росії, які готували теракт проти українських захисників за допомогою цивільного дрона, спорядженого пластидом. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм оголошено підозру в державній зраді.