Військовий зможе сам обрати, кому надійдуть виплати у разі його загибелі

Війна / © ТСН

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Кабмін оновив правила виплат сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Уряд вніс відповідні зміни до двох постанов:

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Постанова №884 — про саму виплату:

Грошове забезпечення щомісяця отримуватиме особа, яку вказав військовий у своєму розпорядженні.

Сума буде розраховуватись з урахуванням:

— індексації,

— змін у вислузі років,

— актуального грошового забезпечення.

Потрібно буде подати заяву з комплектом документів. Рішення про виплату/відмову приймає командир частини.

Чітко визначено, коли починаються та коли припиняються виплати, а також в яких випадках вони не здійснюються.

Постанова №550 — про особисте розпорядження військового:

Військовий передає командиру письмове розпорядження, де вказує, кому і що виплачувати, якщо з ним щось трапиться.

Обов’язково зазначаються:

– ПІБ і дані одержувача,

– обсяг виплат,

– підпис військового (засвідчується уповноваженою особою).

Розпорядження зберігається в особовій справі. Його можна замінити або скасувати, якщо є нове.

Нагадаємо, Кабмін оновив порядок бронювання для військовозобов’язаних.