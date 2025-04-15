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Військовий зможе сам обрати, кому надійдуть виплати у разі його загибелі
Розпорядження зберігається в особовій справі, його можна замінити або скасувати, якщо є нове.
Кабмін оновив правила виплат сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
Уряд вніс відповідні зміни до двох постанов:
Постанова №884 — про саму виплату:
Грошове забезпечення щомісяця отримуватиме особа, яку вказав військовий у своєму розпорядженні.
Сума буде розраховуватись з урахуванням:
— індексації,
— змін у вислузі років,
— актуального грошового забезпечення.
Потрібно буде подати заяву з комплектом документів. Рішення про виплату/відмову приймає командир частини.
Чітко визначено, коли починаються та коли припиняються виплати, а також в яких випадках вони не здійснюються.
Постанова №550 — про особисте розпорядження військового:
Військовий передає командиру письмове розпорядження, де вказує, кому і що виплачувати, якщо з ним щось трапиться.
Обов’язково зазначаються:
– ПІБ і дані одержувача,
– обсяг виплат,
– підпис військового (засвідчується уповноваженою особою).
Розпорядження зберігається в особовій справі. Його можна замінити або скасувати, якщо є нове.
Нагадаємо, Кабмін оновив порядок бронювання для військовозобов’язаних.