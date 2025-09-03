Військовий знайшов у пачці чипсів кістки і опинився в лікарні: що відповів виробник (фото)

Чіпси з кістками / © Instagram Дмитра Куриловича

Військовий Дмитро Курилович з позивним «Дронго» був госпіталізований після того, як поїв чіпсів Lay’s. У пачці, яку він придбав, окрім чипсів, він виявив щось схоже на кістки. У відповідь на його скаргу в компанії PepsiCo запропонували отримати взамін іншу пачку своєї продукції.

Про цей випадок ветеран війни і голова ГО «Дронго — Плече Воїну» повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, злощасну пачку чипсів він придбав на АЗС дорогою із Західної України, де забирав авто для побратимів на фронті.

«У чипсах я знайшов кістки. Через кілька годин після того, як поїв, мені стало дуже погано. Викликали швидку допомогу. Наступного дня знову швидка, уколи, крапельниці. Руки всі сині від уколів. Я реально ледве не вмер», — написав він, опублікувавши фото вмісту пачки.

Звернувшись із претензією до виробника, Дмитро Курилович отримав відповідь компанії PepsiCo, яка його обурила.

Скрин цього документа він також опублікував.

У відповіді йдеться, що «у пакуванні були виявлені сторонні предмети, ймовірно, не пов’язані з виробничим процесом». Також компанія PepsiCo запропонувала отримати «аналогічний продукт на заміну претензійного зразка».

«Тобто міжнародна корпорація, яка заробляє мільйони на українцях, прямо каже нам: „Ваше здоров’я нас не цікавить. Не подобається — купіть іншу пачку“. А тепер уявіть, що таке трапиться з дитиною чи нашим військовим на фронті, де немає можливості одразу викликати лікаря. Це вже не просто зневага. Це — реальна загроза життю людей», — написав військовий.

Представники бренду Lay’s Ukraine у коментарі до цього допису заявили, що провели «ретельну перевірку всіх етапів виробництва, включно з аналізом відеозаписів виробничого процесу даного продукту».

«Результати підтвердили, що виробництво організовано у спосіб, що унеможливлює потрапляння сторонніх предметів у пакування з продуктом», — йдеться у коментарі.

