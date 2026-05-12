Військовий жорстоко катував колишню дівчину за відмову вступити у "статевий зв’язок"

ДБР завершило розслідування щодо військового, який катував ексдівчину Фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця з Хмельницької області, якого обвинувачують у катуванні колишньої дівчини. Він бив і обпалив їй обличчя. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

За даними слідства, інцидент стався у серпні 2025 року. Військовий тоді ніс службу з охорони стратегічних об’єктів у Хмельницькій області. Під приводом пікніка він запросив до лісу свою колишню дівчину та її подругу, які мешкали неподалік. При цьому дівчата не знали, що чоловік перебуває на службі.

Під час відпочинку компанія вживала алкоголь. Згодом одній із дівчат стало зле і вона вийшла на вулицю, залишивши фігуранта наодинці з колишньою.

У ДБР зазначають, що чоловік почав вимагати від жінки відновлення стосунків та вступу в статевий зв’язок.

«Отримавши категоричну відмову, він обурився і вирішив провчити свою знайому», — повідомили у бюро.

За версією слідства, військовий понад пів години бив потерпілу, а потім обпалив їй обличчя недопалком, знаючи, що вона працює у модельному бізнесі.

Що встановила експертиза

Експертиза встановила, що жінка отримала численні синці та садна, а також зазнала сильного фізичного болю й психологічних страждань.

Наразі обвинувачений визнає провину лише частково.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Військового обвинувачують за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

