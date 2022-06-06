Вийти на пенсію достроково може ще одна категорія українців

Вийти на пенсію достроково може ще одна категорія українців

Яка категорія працездатного населення отримала право на дострокову пенсію, за яких умов - в матеріалі ТСН.ua

Отримати достроково пенсію можуть батьки з дітьми хворими на тяжкі, рідкісні захворювання, але яким не встановлено інвалідність, і які виховали їх до досягнення шестирічного віку.

У ПФУ зазначають, що визначення терміну "тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність" можна переглянути у статті 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"."Тяжко хвора дитина, якій не встановлена інвалідність», – це дитина з перинатальним ураженням нервової системи, тяжкою вродженою вадою розвитку, рідким орфанним захворюванням, онкологічним, онкогематологічним захворюванням, дитячим церебральним паралічем, тяжким психічним розладом, типу (інсулінозалежний), гострим або хронічним захворюванням нирок IV ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, дитина якій не встановлена інвалідність.

Умови отримання пенсій для матері та батька відрізняються

Жінки для отримання дострокової пенсії повинні досягнути 50-річного віку та мати не менше 15 років страхового стажу.

Батькові дитини доступні виплати за вибором матері або якщо її немає, і тільки після досягнення 55-річного віку та за наявності страхового стажу у щонайменше 20 років.

Документи для призначення дострокової пенсії потрібні такі:

заява про призначення дострокової пенсії,

документ про народження дитини,

довідка медичного закладу про захворювання дитини, яка мала місце до шестирічного віку.

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