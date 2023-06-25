Віз підлітків з випускного: нові подробиці смертельної аварії на Кіровоградщині

У Кіровоградської області, поблизу селища Новгородка, 25 червня в аварії загинули троє 17-річних дівчат, автомобілем керував п’яний поліцейський. Підозрюваний віз сімох підлітків з випускного.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередніми даними, за кермом автомобіля перебував правоохоронець з ознаками сп'яніння. Він відвозив підлітків зі святкування випускного та, порушивши правила безпеки, посадив до авто сімох випускників.

Правоохоронець втратив керування автомобілем, машина злетіла до кювету та перекинулася. Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів доставлені до лікарні. Правоохоронця наразі затримано.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньої пригоди.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння (ч. 4 ст. 286-1 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, у Кременчуці молодик "під наркотиками" на смерть збив двох хлопців на пішохідному переході.

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