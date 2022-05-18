У рятувальника Костянтина Малярова залишилися дружина та діти / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

"Віз побратимів до частини": на Харківщині окупанти обстріляли пожежну машину і вбили рятувальника

"Віз побратимів до частини": на Харківщині окупанти обстріляли пожежну машину і вбили рятувальника

У вівторок, 17 травня, російські військові обстріляли надзвичайників, які повертались із ліквідації пожежі в окупованому Ізюмі Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув 39-річний водій пожежного автомобіля.

У загиблого рятувальника залишились дружина і двоє неповнолітніх дітей.

Про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС Харківщини у Facebook.

"Під час виконання службових обов’язків героїчно загинув водій 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини 6-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області старшина служби цивільного захисту Маляров Костянтин Олексійович. Йому було лише 39", - повідомляють колеги загиблого.

Пвд обстріл рятувальники потрапили близько 6:40 год.

"Підрозділ Костянтина вертався після виконання бойового завдання з ліквідації пожежі в окупованому м. Ізюм на вул. 23 Серпня. Він віз побратимів в пожежну частину, коли раптом пожежне авто потрапило під обстріл. Уламки снарядів потрапили в машину, вивівши її з ладу. Особовий склад відразу покинув кабіну, проте Костянтин Маляров отримав смертельні травми", - йдеться у повідомленні.

У загиблого рятувальника залишились дружина і двоє неповнолітніх дітей.

В ДСНС зазначили, що Костянтин Маляров народився 21 березня 1983 року у м. Ізюм. У 2001 році закінчив Ізюмське професійно-технічне училище №24. У 2001-2002 роках проходив службу у Збройних силах України. З початку 2010 року став до лав ДСНС, весь цей час не полишаючи свою рідну 28-ту Державну пожежно-рятувальну частину Головного управління ДСНС України у Харківській області. Мав чималий бойовий та авторитет серед колег.

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