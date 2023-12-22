"Вижили і це головне": відомий телеведучий внаслідок атаки на Київ залишився без квартири

Сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована.

Відомий телеведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальский через ворожу атаку БпЛА на Київ залишився без квартири.

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Про це він повідомив у соцмережі Facebook.

Він заявив, що сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована.

Його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах написала "вижили і це головне… квартири тепер немає".

У своїх соцмережах Ковальський подякував за слова підтримки.

"Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі – і то добре", – написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві увечері 21 грудня під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів, КМДА повідомляла про роботу ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти почали атакувати Україну "шахедами" нового зразка.

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