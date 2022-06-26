"Вижити вдалося лише парі людей": майже сорок морпіхів РФ "зникли" після зустрічі з українськими танкістами

"Вижити вдалося лише парі людей": майже сорок морпіхів РФ "зникли" після зустрічі з українськими танкістами

У Донецькій області ЗСУ знищили один із підрозділів морпіхів РФ, коли ті пішли на штурм.

З підрозділу вижило лише кілька окупантів.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Бій стався 21 червня у Донецькій області.

"Було знищено підрозділ 382-го окремого батальйону морської піхоти (в/ч 45765, Темрюк) 810 обр мп (Севастополь). Під час спроби штурму українських позицій цей підрозділ натрапив на танкістів ЗС України, вижити вдалося лише парі людей. Втрати серед особового складу: 3 військовослужбовців убито (про смерть яких доповіли ті, що вижили) і 38 вважаються зниклими безвісти", - написав журналіст.

Нагадаємо, що 22 червня у Луганській області підрозділи 80 (в/ч 87441, Чебаркуль) та 239 (в/ч 89547, Чебаркуль) танкових полків 90 танкової дивізії потрапили під артилерійський вогонь ЗС України. Внаслідок удару знищено 13 танків Т-72.

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