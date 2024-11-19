Вижив лише батько: під час обстрілу Глухова загинули мама та двоє синів – щемливі світлини

Цинізм та кровожерливість – саме те, що закладено у генетичному коді росіян.

У Мережі показали фото мами та її дітей, які загинули внаслідок обстрілу Глухова на Сумщині. З усієї сім'ї вижив лише батько.

Тетяна, Нікіта та Василь

Як зазначається, родина переїхала з Есманської громади, щоби в Глухові знайти безпечніше місце. Але у долі, на жаль, був інший план. 18 листопада їхні життя відібрав російський обстріл.

Старшому сину був 21 рік, а молодшому за декілька днів мало виповнитись 8 років. Після кривавого обстрілу вижив лише батько.

Нагадаємо, армія РФ 19 листопада вдарила по гуртожитку у Глухові Сумської області. Внаслідок атаки відомо про 11 загиблих.

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