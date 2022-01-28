Вижив в Іловайську, але загинув від рук товариша по службі: деталі про жертву стрільця у Дніпрі

Вижив в Іловайську, але загинув від рук товариша по службі: деталі про жертву стрільця у Дніпрі

Знайомі загиблого не вірять, що він був причетний до "дідівщини".

35-річний начальник варти, старший лейтенант Олександр Буганов, який, як і ще четверо людей, загинув від рук нацгвардійця Артемія Рябчука у Дніпрі, воював в АТО, вижив в Іловайську та побував у полоні окупантів.

Про це інформує Оbozrevatel.

За словами його друга, Буганов служив у Внутрішніх військах ще до 2014 року.

"Ми разом працювали у військовій частині 3056 у Херсоні. Я звільнився, а він залишився. Потім їх відправили в АТО на Донбас. Олександр був в Іловайську, потрапив у полон. Я ніколи не розпитував його про той час, проведений у полоні. Для нього це була важка тема", – розповів знайомий вбитого.

У вільний від служби час Олександр захоплювався мотоциклами. Разом із дружиною виховував двох маленьких донечок.

Знайомі загиблого не вірять, що Буганов був причетний до "дідівщини".

"Він був дуже позитивною і веселою людиною, любив пожартувати. Я не вірю тому, що розповідають про якісь нібито нестатутні стосунки в їхній частині. Він не з таких людей. Він справжній чоловік і військовий", – запевняє друг Олександра.

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області — поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

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