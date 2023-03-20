Вижив завдяки “Кобзарю”. Історія хлопця, який втік з російського полону

В ямі хлопець провів добу – в холоді, без води та їжі. Утім, це виявилось квіточками у порівнянні з тим, що на нього чекало далі.

Україна. 2022-й рік. 21 століття. Фото з Бучі, Гостомеля, Бородянки та цілого ряду сіл і містечок України досі шокують світ. Зґвалтування жінок і дітей, катування полонених, масові розстріли. Армія російських окупантів залишила по собі сотні скалічених життів і трагічних історій. Це історія хлопця, який у прямому сенсі побував на межі зі смертю. Але вижив.

“Я був у дідуся в будинку, вирізав картину з дерева, – розповідає Іван Падій. – Я побачив два БМП, націлених на мене. Побачив просто у вікно”.

Іванові 28. До війни хлопець заробляв на життя різьбленням по дереву і жив з батьками у невеликому селі Залісся на Київщині. На початку березня росіяни окупували не лише його село, але й дім.

“Я прийшов додому, вони ходять по будинку. Я в ступорі. Окупанти в мене на подвір'ї, вони ходили, носили дрова й топили лазню”, – згадує хлопець.

Перше, що тієї миті спало Іванові на думку – повідомити Збройні сили України. З того фатального дзвінка і розпочалася Іванова гра на виживання: “Я зібрався, пішов до діда, сказав, що буду з ним. Вони розуміли, що я там знаходжусь, і приїхали. Вони знали, що я передаю інформацію. Тому приїхали на БМП. І почали стріляти. Розбили одну комнату – я вибіг в другу. Вони розстріляли другу. Я сховався глибше в будинок. Мені ніби й не було страшно. Я вірив в те, що мене щось оберігає”.

Іван дивом вибрався із зруйнованого ущент будинку. Щоб не потрапити у руки російських солдатів, три дні кочував між двома селами – від друзів до друзів. Поки одного для не наскочив на колону окупантів: “В посадці біля лісу солдати якісь ходять, махають мені. Типу, йди сюди, хто такий? Я кажу, я мирний мешканець. Вони кажуть: “Зараз ми дізнаємося, везіть його в штаб, будемо там зʼясовувати, мирний він мешканець чи ні – може, партизан якийсь”. Привезли мене до школи і давай розпитувати, де позиції ЗСУ. Там була їхня техніка військова – БМП, танки. Штаб був у підвалі. Біля цього підвалу мені якийсь казах одягнув повʼязку. Казав, чим менше я побачу військових, тим для мене краще”.

Іван не бачив, хто саме наніс перший удар: “Мене збили з ніг і давай лупцювати. Били мене ногами, автоматом по шиї, різцями моїми по дереву. Хвилин пʼять, напевно, били”.

“Всі ці злочини документуються, розслідуються за статтею 438 Кримінального кодексу “Порушення звичаїв ведення війни”. Це, з одного боку, є логічним, оскільки це і є воєнний злочин. З іншого, це є насправді проблемою, бо є складнощі в документуванні такого злочину і, відповідно, в його розслідуванні”, – зазначає Марина Легенька, віце-президентка “Ла Страда-Україна”.

“Мені стало боляче, – згадує Іван. – Мене били автоматом по потилиці, і я не знав, що робити. Я думаю, треба симулювати напад епілепсії – і давай язика вбік і качатися по землі, бо я відчував, що щось людське всередині них має бути. І хтось таки сказав, що досить його бити”.

“Важливо не провокувати, не не йти на додатковий ризик, намагатися якось донести свою думку, – зауважує психологиня Тетяна Сіренко. – Спротив в такій ситуації буде провокацією, бо ми не знаємо, що в цих людей в голові, бо люди зі зброєю – вони точно є небезпечними”.

Побитого до напівсмерті хлопця окупанти просто кинули у яму: “Було страшно усвідомити те, що я в полоні, що мене закрили в ямі. І я не можу звідси вибратися”.

Також читайте Які професії будуть актуальними в повоєнній Україні

“Взагалі, слово “полон” до цивільних застосовувати неможливо, – наголошує Денис Небитов, начальник ГУ поліції в Київській області. – Бо, згідно з міжнародними актами за звичаями ведення війни, цивільні не можуть бути в полоні. Це стосується виключно військовослужбовців. Коли викрадають, залякують людей – це злочин”.

“В цій ямі я відразу знайшов собі бушлат. Думаю, як будуть бити, одягну його. Ще знайшов валянки. Було дуже страшно, але я не вірив, що мене там вбʼють”, – продовжує розповідь Іван.

У цій ямі хлопець провів добу – в холоді, без води та їжі. Утім, це виявилось квіточками у порівнянні з тим, що на нього чекало далі: “Мене витягли з ями, наказали, щоб завʼязав собі очі. Повели в цей погреб і сказали, мовляв, заходь, в тебе тут компанія буде”.

Компанія, тобто, двоє зв'язаних чоловіків, ТрОшник Петро та цивільний Валерій, сиділи у звичайному погребі з консервацією вже не першу добу.

“Я руки розв'язав, напоїв їх компотом. І чую, що хтось спускається сходами. Заходить капітан і до мене: нащо ти руки розвʼязав? Матом одразу почав крити, катував битою. По пʼятках били, по ліктях били, по ребрах били. Хвилин пʼять поб'є, втомиться – тоді виходить. Каже, зараз я каву попʼю і далі буду з вами працювати”.

Іван пригадує, полонений Петро, що був бійцем ТрО усього кілька днів, загинув від рук окупантів того ж дня: “Його вивели з погреба, і я почув якісь удари. Він захрипів, вони його там і лишили. За пару годин вони спустилися, і я почув, як хтось з них каже: “Та вже задубів”.

Тоді вперше з початку війни надія майже залишила Івана: “Коли я усвідомив, що можу вмерти, я сам собі сказав: Ну, давай побачимо, яка ж вона – смерть. Та я не вірив в це до останнього, бо в мене були плани на майбутнє”.

“Якщо ввімкнулася реакція завмирання і людина не може нічого зробити, тут варто просто спостерігати за диханням – вдох-видих, – радить психологиня Тетяна Сіренко. – І коли дихання запускається, воно приводить в баланс нервову систему і розблоковує реакції завмирання. І допомагає, власне, повернути критичне мислення, реагувати відповідно до ситуації”.

На ранок Іван почув постріли – хтось вів вогонь по тому місцю, де росіяни тримали бранців. Хлопців вивели назовні та 5 годин возили містом на російському броневику, шукаючи для них нову катівню: “Завели в якийсь будинок, лишили без нагляду. Сказали, сидіть і щоб без дурниць. Ми сіли на лавочку. Я скидаю цю кофту, яка була в мене на очах. Дивлюсь, а там книжка “Кобзар”, я чомусь так зрадів цьому “Козарю”. Під себе його заховав, а мені Валєра каже: дивись, тебе за цей “Кобзар” ще вбʼють. Я кажу, за що, за книжку? Хто мене вб'є?”.

Знайдений “Кобзар” здався Іванові добрим знаком. Тож хлопець вирішив тікати з полону: “Руські солдати катались повз нас на мотоциклах, на квадроциклах, на російській техніці. Я сидів, чекав темряви. Коли вже стемніло, вибіг з будинку, побіг до друга через паркан. Зустрів друга в сусіда. На другий день він мене підстриг, бо заріс вже повністю”.

Іван впевнений: якби тієї ночі він не наважився ризикнути, сьогодні його би вже не було серед живих. Зараз хлопець з жахом згадує події минулого березня. Адже вижити йому допомогли лише диво та власна віра у те, що його життя має тривати далі.

“Совість” – це одна із моїх нових робіт. В окупантів не в усіх совість є. Я їм би такі таблички поробив”.