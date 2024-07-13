Виживання буде під великим питанням: жителів багатоповерхівок попередили про важку зиму 

Якщо зимою температура -10°C триматиметься кілька тижнів, виживання в багатоквартирному будинку буде під великим питанням.

Про це розповів голова союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "КИЇВ24".

"Дай боже, щоб погодні умови в Україні були цієї зими такі ж, як і минулої, коли в нас всього два тижні було, і то з перервою, 7-10 градусів морозу. Але якщо ми з вами подивимося на цю ситуацію по-іншому, як це було 8-10 років тому, коли температура трималась –10 градусів упродовж двох-трьох тижнів поспіль, то виживання в багатоквартирному будинку буде під великим питанням" – зауважив Олег Попенко.

Він додав, що у випадку тривалих морозів понад -7°C, у багатоповерхівках по декілька тижнів не буде ані водопостачання, ані опалення.

Нагадаємо, взимку 2025 на українців чекають тривалі відключення світла, опалення не для всіх та нові тарифи. Але реальна ситуація із електроенергією залежатиме від багатьох чинників, основний із яких — наскільки масованими будуть обстріли енергоструктури.

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